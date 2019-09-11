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Avrupa futbolunda yolsuzluk operasyonları: 2 kişi gözaltında

FUTBOL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Brüksel, Londra ve Monako'da yapılan operasyonlarda oyuncu transferine bağlı yolsuzluk iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Yolsuzluğun 2015'te Aleksandar Mitrovic'in Anderlecht'ten Newcastle United'a transferinde yapıldığı belirtildi.

Avrupa futbolunda yolsuzluk operasyonları: 2 kişi gözaltında

Belçika'da, Brüksel savcılığından yapılan açıklamada, dün ve bugün Brüksel, Londra ve Monako'da yapılan operasyonlar sonucu iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Belçika'da oyuncu transferine bağlı yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin, Monako merkezli bir menajer ve Belçika'daki ortağı olduğu bildirildi.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlerde, yolsuzluğun Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Mitrovic'in Belçika'nın Anderlecht kulübünden, İngiliz Newcastle United kulübüne 2015'deki transferinde yapıldığı belirtildi. Mitrovic, o dönemde 18 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Geçen yıl da Belçika'nın bazı önde gelen kulüplerine yolsuzluk operasyonları düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aleksandar Mitrovic anderlecht Newcastle United

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