Avrupa futbolunda yolsuzluk operasyonları: 2 kişi gözaltında

Belçika'da, Brüksel savcılığından yapılan açıklamada, dün ve bugün Brüksel, Londra ve Monako'da yapılan operasyonlar sonucu iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Belçika'da oyuncu transferine bağlı yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin, Monako merkezli bir menajer ve Belçika'daki ortağı olduğu bildirildi.
Öte yandan, yerel basında yer alan haberlerde, yolsuzluğun Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Mitrovic'in Belçika'nın Anderlecht kulübünden, İngiliz Newcastle United kulübüne 2015'deki transferinde yapıldığı belirtildi. Mitrovic, o dönemde 18 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Geçen yıl da Belçika'nın bazı önde gelen kulüplerine yolsuzluk operasyonları düzenlenmişti.
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