Avrupa'da hangi takımın puanı daha yüksek? Şaşırtıcı istatistik! Yine zirvede o takım var...

Beşiktaş ile Başakşehir henüz lig aşamasında turnuvaya veda ederken, Galatasaray ise play-off'larda elendi. Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde son 16 turu ile yoluna devam ediyor.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına en çok katkıyı son 5 sezonda Fenerbahçe yaptı. Sarı-lacivertliler 13.55 katkı ile birinci sırada yer alırken, Galatasaray ise hemen arkasından 10.725 ile ikinci sırada bulunuyor. Daha sonra sırayla Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Trazonspor, Adana Demirspor, Konyaspor ve Alanyaspor geliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki etkileyici performansı devam ederse bu puan yine artış gösterebilir.