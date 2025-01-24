Avrupa'da kasa doldu taştı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gelirde uçuşa geçti: 41.9 milyon euro!

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, finansal tablolarında büyük kazançlar elde etti.

GALATASARAY SON BÖLÜMDE YIKILDI

Galatasaray, evinde ağırladığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen, oyuna sonradan giren Andriy Yarmolenko'nun gollerine engel olamayınca sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve ilk 8 şansını zora soktu.

KADIKÖY'DE GOL ÇIKMADI

Temsilcimiz Fenerbahçe ise, Kadıköy'de Fransız ekibi Lyon'u ağrıladı. İki takımında karşılıklı pozisyonlardan yararlanamadığı gecede taraflar 1'er puana razı oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET

Beşiktaş, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta Avrupa Ligi'nin mutlak favorisi Athletic Bilbao karşısında gol oldu yağdı. Siyah - beyazlılar, İspanyol rakibini 4-1 mağlup ederek play-off'lara göz kırptı.

TOPLAM 41.9 MİLYON EURO

Haftanın tamamlanmasıyla birlikte temsilcilerimizin bu sezon organizasyonlardan elde ettikleri gelirler de güncellenmiş oldu.

Avrupa'da mücadele eden 'üç büyükler' bu sezon kasalarına toplam 41 milyon 900 bin euro soktu.

İşte üç büyüklerin bu sezon elde ettiği gelirler;

Sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan ancak Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, bu sezon 17.5 milyon euro gelir elde ederek listenin zirvesine yerleşti.

Avrupa Ligi’nde hem grup maçlarından hem de tur bonuslarından ciddi bir gelir sağlayan Fenerbahçe, toplamda 13.8 milyon euro’yu kasasına koydu.

Beşiktaş ise, tıpkı Fenerbahçe gibi grup maçları ve tur bonuslarından elde ettiği gelirlerle şu ana kadar 10.6 milyon euro kazandı.