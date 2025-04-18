Avrupa'da rakibi yok! Galatasaray sadece 43 dakikada inanılmaz bir istatistiğe imza attı ve zirveye yerleşti

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk eden Galatasaray mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken mücadelede büyük bir rekora da imza attı.

AVRUPA'DA RAKİBİ YOK

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk 43 dakikasında rakip kaleye 22 şut gönderirken bu istatistikle Avrupa'nın 10 büyük liginde zirveye çıktı ve en çok şut çeken takım oldu.

Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıyı toplamda ise 23 şutla tamamlarken mücadeleyi ise 35 şutla tamamladı.

TOPLA BULUŞMA VE KORNER...

Öte yandan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu ve korner kullandığı maçı oynadı.

-59 rakip ceza sahasında topla buluşma

-16 korner