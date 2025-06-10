Avrupa'da ses getiren transfer resmen açıklandı! Rayan Cherki 36 milyon Euro'ya City'de

Manchester City Kulübü, 21 yaşındaki Cherki ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

36 MİLYON EURO ÖDEDİLER

İngiltere basınında, transferin 36 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Cherki, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2019 yılında A takıma yükseldi.

KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Cherki, 16 yaşındayken kulüp tarihinin en genç golcüsü olduğu Olimpik Lyon'da 185 maçta 29 gol kaydetti.

"BU BENİM İÇİN GERÇEKLEŞEN BİR RÜYA"

Cherki, ABD’de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Manchester City kadrosunda yer alacak. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra konuşan Cherki, kariyerinde bu dönüm noktasına ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Manchester City gibi bir kulübe katılmasının özel bir şey olduğunu belirten Fransız futbolcu, "Bu benim için gerçekleşen bir rüya. Bu seviyeye gelmek için hayatım boyunca yorulmadan çalıştım. Futbolu seviyorum, Pep (Guardiola) ve ekibinin rehberliğinde Manchester’da gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Gerçekten inandığım bir proje olmasaydı Lyon’dan asla ayrılmazdım ve City’deki her şey bana oyunumu geliştirebileceğime ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olabileceğime inanmamı sağlıyor" ifadelerini kullandı.