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Avrupa'da transfer bombası patlıyor! İngiliz devi Arsenal Gyökeres'i kadrosuna katmaya çok yakın...

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Portekiz şampiyonu Sporting'den ayrılması beklenen yıldız golcü oyuncu Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor.

Avrupa'da transfer bombası patlıyor! İngiliz devi Arsenal Gyökeres'i kadrosuna katmaya çok yakın...
Burak Kavuncu

Transfer döneminin hareketli takımlarından Arsenal, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı ve geçtiğimiz sezonu 54 golle tamamlayarak Avrupa'nın en golcü ismi olan Viktor Gyökeres’i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

ADIM ADIM ARSENAL’A

Avrupa da transfer bombası patlıyor! İngiliz devi Arsenal Gyökeres i kadrosuna katmaya çok yakın... 1

Fabrizio Romano'nun haberine göre Kuzey Londra ekibi, Sporting'in yıldız forveti Viktor Gyökeres'in transferi konusunda son saatlerde yapılan görüşmelerle süreci ileri bir noktaya taşıdı.

Haberde, İsveçli golcünün Sporting'in antrenmanlarına dönmeyeceği belirtilirken, oyuncunun tamamen takımdan ayrılmaya odaklandığı iddia edildi.

ARSENAL KARARLI!

Avrupa da transfer bombası patlıyor! İngiliz devi Arsenal Gyökeres i kadrosuna katmaya çok yakın... 2

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği söylense de henüz biten resmi bir şeyin olmadığı ama yakın zamanda transferin açıklanabileceği öğrenildi. Teknik direktör Mikel Arteta’nın yıldız oyuncuyu çok istemesi bu konuda Arsenal yönetiminin kararlı davranmasını sağladı.

TRANSFERDE DEV RAKİPLER

Avrupa da transfer bombası patlıyor! İngiliz devi Arsenal Gyökeres i kadrosuna katmaya çok yakın... 3

İngiliz ekipleri Liverpool ve Chelsea yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alırken, teknik direktörlük koltuğuna Sporting'den Ruben Amorim'i getiren Manchester United da Victor Gyökeres yarışına dahil olabileceği konuşuluyor.
26 yaşındaki hücum oyuncusunun 100 milyon euro serbest kalma maddesi bulunmasına karşın transferin 60-70 milyon euro civarlarına bitebileceği bildirildi.

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