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Avrupa'da yılın transferi! Benjamin Sesko, 85 milyon Euro'ya Manchester United'a gidiyor

RB Leipzig'in yıldız forveti Benjamin Sesko, Premier Lig devlerinin radarına girdi. Manchester United ve Newcastle United, Sloven golcüyü kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde. Manchester United'ın, Newcastle'ın teklifini aşan bir teklif sunduğu belirtiliyor.

Avrupa'da yılın transferi! Benjamin Sesko, 85 milyon Euro'ya Manchester United'a gidiyor
Emre Şen

Avrupa futbolunda transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, genç yetenekler de büyük kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de RB Leipzig'de forma giyen 22 yaşındaki Sloven golcü Benjamin Sesko...

İKİ TAKIM DA PEŞİNDE

Avrupa da yılın transferi! Benjamin Sesko, 85 milyon Euro ya Manchester United a gidiyor 1

Sesko, hızı, tekniği ve gol vuruşlarındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Premier Lig'in iki güçlü ekibi Manchester United ve Newcastle United, Sesko'yu kadrosuna katmak için uzun süredir mücadele ediyor. Newcastle United'ın ilk olarak 75 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus şeklinde bir teklif sunduğu, ardından bu teklifi 80 milyon Euro'nun üzerine çıkardığı belirtilmişti. Ancak Manchester United, bu teklife karşılık olarak 75 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunarak yarışta öne geçti.

MANCHESTER UNITED BİR ADIM ÖNDE

Avrupa da yılın transferi! Benjamin Sesko, 85 milyon Euro ya Manchester United a gidiyor 2

BBC'nin haberine göre, Manchester United'ın transferdeki kozlarından biri de Christopher Vivell. Vivell'in daha önce Salzburg ve RB Leipzig'e transferlerinde Sesko'nun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Vivell'in şu anda Manchester United'da sportif direktör olarak görev yapması, Kırmızı Şeytanlar'ın elini güçlendiren bir faktör olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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