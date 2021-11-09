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Avrupa devleri Berkan Kutlu için geliyor

09.11.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında transferleri arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Berkan Kutlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgini çekti. İki kulüp Kutlu için geliyor.

Avrupa devleri Berkan Kutlu için geliyor
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon başında 4 milyon Euro gibi ciddi bir rakam karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu, kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı.

12 KM'DEN AŞAĞI KOŞMUYOR

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta mesafe limitlerini zorluyor. 12 km'den aşağı koşmayan ve birçok maçta 13 km'yi geçen Berkan, mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Terim'in zaman zaman 8 numarada, son haftalarda ise 6 numarada kullandığı genç oyuncunun performansı, Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı.

İKİ KULÜP İZLEMEYE GELİYOR

Borussia Dortmund ve Inter Milan temsilcilerinin, Türk Milli Takımı formasıyla Berkan'ı takip edecekleri öğrenildi.

Aslan'ın hocası Fatih Terim'in uzun süredir hiç vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik çizerken, aynı zamanda joker görevi üstleniyor.

Ara transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero isteyen Fatih hocanın, yeni oyuncu geldikten sonra Berkan'ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı belirtiliyor.


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Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu
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