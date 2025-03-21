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Avrupa devleri de var! A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 13:56
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek A Ligi'ne yükselmek için önemli bir adım attı. Milliler ikinci maç sonunda Macaristan'ı elerse A Ligi'ne yükselecek. Peki A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri kimler, A Ligi'nde hangi takımlar var? İşte detaylar...

Avrupa devleri de var! A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off etabında Macaristan ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan ilk maçta millilerimiz, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Gollerimizi Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci attı.

Bu galibiyetle A Milli Takım, ikinci maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan’da oynanacak. Eğer millilerimiz bu turu geçerse, A Ligi’ne yükselmeyi başaracak.

12 TAKIM NETLEŞTİ

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Türkiye’nin bulunduğu A/B Ligi play-off etabında alınacak sonuçlar doğrultusunda, 4 takım A Ligi’nde yer alma hakkını elde edecek. Şu an için UEFA Uluslar A Ligi’nde gelecek sezon mücadele edecek 12 takımın yeri kesinleşmiş durumda.

A Milli Takım’ın turu geçmesi durumunda, diğer olası rakipleri 23 Mart Pazar günü oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek.

Play-off etabındaki diğer ilk maçlarda Ukrayna, Belçika’yı 3-1 yenerken, Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanistan’ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu etapta oynanacak rövanş maçlarının sonuçları, A Ligi’ne yükselecek diğer 4 takımı belirleyecek.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

-Almanya
-Fransa
-Çekya
-Danimarka
-Galler
-Hırvatistan
-Hollanda
-İngiltere
-İspanya
-İtalya
-Norveç
-Portekiz
-Ukrayna/Belçika
-Avusturya/Sırbistan
-Yunanistan/İskoçya

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