Avrupa devleri de var! A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off etabında Macaristan ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan ilk maçta millilerimiz, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Gollerimizi Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci attı.

Bu galibiyetle A Milli Takım, ikinci maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan’da oynanacak. Eğer millilerimiz bu turu geçerse, A Ligi’ne yükselmeyi başaracak.

12 TAKIM NETLEŞTİ

Türkiye’nin bulunduğu A/B Ligi play-off etabında alınacak sonuçlar doğrultusunda, 4 takım A Ligi’nde yer alma hakkını elde edecek. Şu an için UEFA Uluslar A Ligi’nde gelecek sezon mücadele edecek 12 takımın yeri kesinleşmiş durumda.

A Milli Takım’ın turu geçmesi durumunda, diğer olası rakipleri 23 Mart Pazar günü oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek.

Play-off etabındaki diğer ilk maçlarda Ukrayna, Belçika’yı 3-1 yenerken, Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanistan’ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu etapta oynanacak rövanş maçlarının sonuçları, A Ligi’ne yükselecek diğer 4 takımı belirleyecek.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

-Almanya

-Fransa

-Çekya

-Danimarka

-Galler

-Hırvatistan

-Hollanda

-İngiltere

-İspanya

-İtalya

-Norveç

-Portekiz

-Ukrayna/Belçika

-Avusturya/Sırbistan

-Yunanistan/İskoçya