Avrupa devleri de var! A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off etabında Macaristan ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan ilk maçta millilerimiz, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Gollerimizi Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci attı.
Bu galibiyetle A Milli Takım, ikinci maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan’da oynanacak. Eğer millilerimiz bu turu geçerse, A Ligi’ne yükselmeyi başaracak.
Türkiye’nin bulunduğu A/B Ligi play-off etabında alınacak sonuçlar doğrultusunda, 4 takım A Ligi’nde yer alma hakkını elde edecek. Şu an için UEFA Uluslar A Ligi’nde gelecek sezon mücadele edecek 12 takımın yeri kesinleşmiş durumda.
A Milli Takım’ın turu geçmesi durumunda, diğer olası rakipleri 23 Mart Pazar günü oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek.
Play-off etabındaki diğer ilk maçlarda Ukrayna, Belçika’yı 3-1 yenerken, Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanistan’ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu etapta oynanacak rövanş maçlarının sonuçları, A Ligi’ne yükselecek diğer 4 takımı belirleyecek.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:
-Almanya
-Fransa
-Çekya
-Danimarka
-Galler
-Hırvatistan
-Hollanda
-İngiltere
-İspanya
-İtalya
-Norveç
-Portekiz
-Ukrayna/Belçika
-Avusturya/Sırbistan
-Yunanistan/İskoçya
Okuyucu Yorumları 0 yorum