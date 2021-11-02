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Avrupa devleri, Marco Asensio'nun peşinde

02.11.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'de yaşadığı sakatlık sonrası forma şansı bulamayan Marco Asensio için Avrupa devleri devreye girdi.

Avrupa devleri, Marco Asensio'nun peşinde
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in hücum oyuncusu Marco Asensio için flaş bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınının haberine göre; bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol futbolcu, takımdan ayrılmak istiyor.

Haberde 25 yaşındaki oyuncu için 5 Avrupa devinin devre arasında Real Madrid'e teklif yapacağı belirtildi. Bu kulüplerin Liverpool, Milan, Juventus ve Borussia Dortmund olduğu ve oyuncuya farklı bir ligde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmak istediği ifade edildi.

Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek olan Asensio, bu sezon 11 maça çıktı ve 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Juventus
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