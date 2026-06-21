Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai'ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir

Trabzonspor'un gelecek vadeden yıldızı Inao Oulai, Dünya Kupası sahnesinde gösterdiği performansla transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Fildişi Sahili'nin Almanya karşısında sahaya çıktığı mücadelede ortaya koyduğu futbol, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini bir kez daha genç oyuncunun üzerine çekti.

DÜNYA KUPASI'NDA VİTRİNE ÇIKTI

Almanya karşısında takımının en etkili isimlerinden biri olan Oulai, hem oyun kurulumundaki başarısı hem de mücadele gücüyle öne çıktı. Pas kalitesi, top taşıma becerisi ve savunmaya verdiği katkıyla dikkat çeken genç orta saha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olmayı başardı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulaï, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya karşısında ortaya koyduğu etkileyici performansla adından söz ettirdi. 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki orta saha, yüzde 90 pas isabetiyle oynarken 5 çalım denemesinin tamamında başarılı oldu. Ayrıca 10 ikili mücadele kazanıp 4 sahipsiz top toplayan ve 1 gol pozisyonu hazırlayan Oulaï, hem hücumda hem savunmada sergilediği üstün performansla dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Genç oyuncu, Almanya karşısındaki oyunuyla Avrupa'nın dev kulüplerine de güçlü bir mesaj verdi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Oulai için uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleri devrede bulunuyor. Alman temsilcisi Leipzig'in oyuncu için resmi temaslarda bulunduğu belirtilirken, İngiltere ve İspanya'dan da birçok kulübün genç futbolcuyu yakından izlediği ifade ediliyor. Son dönemde Barcelona'nın ardından Fransız devi PSG'nin de yarışa dahil olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR ACELE ETMİYOR

Bordo-mavili yönetim, oyuncunun değerinin her geçen gün artması nedeniyle transfer konusunda temkinli hareket ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmaylarının, olası teklifleri değerlendirmeden önce piyasanın oluşmasını beklediği öğrenildi.

HEDEF 50 MİLYON EURO

Avrupa kulüplerinin ilgisinin giderek büyüdüğü Oulai için Trabzonspor'un beklentisinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Karadeniz ekibinin genç yıldız için kapıyı 50 milyon euro seviyesinden açtığı ve bu transferden kulüp tarihinin en büyük gelirini elde etmeyi hedeflediği konuşuluyor.

UĞURCAN REKORU TEHLİKEDE

Trabzonspor'un bugüne kadarki en yüksek bonservis geliri, geçtiğimiz yaz 27.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'dan gelmişti. Oulai'nin beklenen rakamlara satılması halinde sadece kulüp tarihinin değil, Türk futbolunun en dikkat çekici satışlarından biri gerçekleşebilir.

AVRUPA'NIN YENİ GÖZDESİ

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Dünya Kupası performansıyla adından söz ettiren Inao Oulai, önümüzdeki haftalarda transfer piyasasının en sıcak dosyalarından biri olmaya aday. Trabzonspor ise genç yıldızından tarihi bir bonservis geliri elde ederek yeni bir rekora imza atmanın hesaplarını yapıyor.