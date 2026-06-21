SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai'ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir

2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Inao Oulai, Trabzonspor tarihinin ve Türk futbolunun en pahalı satışlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, genç yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai'ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir
Burak Kavuncu
Christ Inao Oulai

Christ Inao Oulai

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'un gelecek vadeden yıldızı Inao Oulai, Dünya Kupası sahnesinde gösterdiği performansla transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Fildişi Sahili'nin Almanya karşısında sahaya çıktığı mücadelede ortaya koyduğu futbol, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini bir kez daha genç oyuncunun üzerine çekti.

DÜNYA KUPASI'NDA VİTRİNE ÇIKTI

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir 1

Almanya karşısında takımının en etkili isimlerinden biri olan Oulai, hem oyun kurulumundaki başarısı hem de mücadele gücüyle öne çıktı. Pas kalitesi, top taşıma becerisi ve savunmaya verdiği katkıyla dikkat çeken genç orta saha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olmayı başardı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulaï, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya karşısında ortaya koyduğu etkileyici performansla adından söz ettirdi. 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki orta saha, yüzde 90 pas isabetiyle oynarken 5 çalım denemesinin tamamında başarılı oldu. Ayrıca 10 ikili mücadele kazanıp 4 sahipsiz top toplayan ve 1 gol pozisyonu hazırlayan Oulaï, hem hücumda hem savunmada sergilediği üstün performansla dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Genç oyuncu, Almanya karşısındaki oyunuyla Avrupa'nın dev kulüplerine de güçlü bir mesaj verdi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir 2

Oulai için uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüpleri devrede bulunuyor. Alman temsilcisi Leipzig'in oyuncu için resmi temaslarda bulunduğu belirtilirken, İngiltere ve İspanya'dan da birçok kulübün genç futbolcuyu yakından izlediği ifade ediliyor. Son dönemde Barcelona'nın ardından Fransız devi PSG'nin de yarışa dahil olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR ACELE ETMİYOR

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir 3

Bordo-mavili yönetim, oyuncunun değerinin her geçen gün artması nedeniyle transfer konusunda temkinli hareket ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmaylarının, olası teklifleri değerlendirmeden önce piyasanın oluşmasını beklediği öğrenildi.

HEDEF 50 MİLYON EURO

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir 4

Avrupa kulüplerinin ilgisinin giderek büyüdüğü Oulai için Trabzonspor'un beklentisinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Karadeniz ekibinin genç yıldız için kapıyı 50 milyon euro seviyesinden açtığı ve bu transferden kulüp tarihinin en büyük gelirini elde etmeyi hedeflediği konuşuluyor.

UĞURCAN REKORU TEHLİKEDE

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir 5

Trabzonspor'un bugüne kadarki en yüksek bonservis geliri, geçtiğimiz yaz 27.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'dan gelmişti. Oulai'nin beklenen rakamlara satılması halinde sadece kulüp tarihinin değil, Türk futbolunun en dikkat çekici satışlarından biri gerçekleşebilir.

AVRUPA'NIN YENİ GÖZDESİ

Avrupa devleri Trabzonsporlu Oulai ye kancayı taktı! Türk futbol rekorunu kırabilir 6

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Dünya Kupası performansıyla adından söz ettiren Inao Oulai, önümüzdeki haftalarda transfer piyasasının en sıcak dosyalarından biri olmaya aday. Trabzonspor ise genç yıldızından tarihi bir bonservis geliri elde ederek yeni bir rekora imza atmanın hesaplarını yapıyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya-Suudi Arabistan maçında Lamine Yamal tarihe geçti!İspanya-Suudi Arabistan maçında Lamine Yamal tarihe geçti!
Beşiktaşlı Cerny için flaş iddia: "5 milyon sterline bu iş biter"Beşiktaşlı Cerny için flaş iddia: "5 milyon sterline bu iş biter"
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Almanya Fildişi Sahili Christ Inao Oulai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.