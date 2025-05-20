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Avrupa futbolunda en fazla "duraklama süresi" Süper Lig'de eklendi

Trendyol Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına en fazla "uzatma süresi" eklenen lig oldu.

Avrupa futbolunda en fazla "duraklama süresi" Süper Lig'de eklendi
Berker İşleyen

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin en üst düzey liglerindeki ortalama uzatma süreleri verildi.

Süper Lig, maç başına ortalama 10 dakika 27 saniye ile 2024-25 sezonunda "karşılaşmaları en fazla uzayan lig" listesinin başında yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in maç başına 9 dakika 46 saniyeyle ikinci sırada olduğu listede Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ortalama 9 dakika 25 saniyelik uzatma süresiyle üçüncü basamağa yerleşti.

Avrupa'nın önde gelen ilk 10 liginde maç başına eklenen "ortalama uzatma süreleri" şöyle:

  1. Süper Lig: 10.27

  2. Premier Lig: 09.46

  3. Ligue 1: 09.25

  4. LaLiga: 09.06

  5. Portekiz Ligi: 09.04

  6. Belçika Pro Lig: 08.48

  7. Çekya Ligi: 07.58

  8. Bundesliga: 07.53

  9. Eredivisie: 07.34

  10. Serie A: 07.12

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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