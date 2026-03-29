SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Avrupa Kenan Yıldız'ı konuşuyor! En yakın rakibine fark atarak değeriyle zirveye oturdu

Juventus ve A Milli Takımımızın parlayan yıldızı Kenan Yıldız, dünya futbol piyasasında adeta deprem etkisi yaratan bir başarıya imza attı. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yayımladığı son raporla genç futbolcumuzun değerini resmen tescilledi.

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türk futbolunun Avrupa’daki gururu Kenan Yıldız, sadece saha içindeki performansıyla değil, piyasa değeriyle de dünyayı dize getirmeyi başardı. İsviçre merkezli bağımsız araştırma kuruluşu CIES, futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak son raporunu yayımladı ve listenin en tepesine Ay-Yıldızlı genç yeteneğimizi oturttu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİSİ BİR TÜRK: KENAN YILDIZ ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI!

Avrupa futbolunun "Altın Çocuğu" Kenan Yıldız, dünya çapında ses getirecek bir rapora damga vurdu. Bağımsız araştırma merkezi CIES, dünyanın en güçlü on kulübü dışında forma giyen en değerli 23 yaş altı futbolcuları açıkladı. Juventus’un 10 numarası Kenan Yıldız, 133 milyon Euro’luk dudak uçuklatan piyasa değeriyle listenin en tepesine yerleşerek tarihe geçti. En yakın rakibine 38 milyon Euro fark atan milli yıldızımızın bu başarısı, dünya devlerini sıraya dizdi. İşte 133 milyon Euro’luk "Yerli Del Piero"nun yükselişi...

133,5 MİLYON EURO'LUK DEV GURUR

İsviçre merkezli CIES’in hazırladığı raporda, bonuslar ve tüm transfer hakları dahil edilerek yapılan hesaplamalarda Kenan Yıldız’ın değeri 133,5 milyon Euro olarak belirlendi. Listenin en dikkat çeken kriteri ise, oyuncunun dünyanın en zengin "Top 10" kulübü dışında bir ekipte ter döküyor olması. Kenan bu listede, Inter'den Pio Esposito (94,7 milyon Euro) ve RB Leipzig'den Yan Diomande (83,4 milyon Euro) gibi isimleri geride bırakarak açık ara lider oldu.

CAN UZUN DA LİSTEDE: TÜRK GENÇLERİ AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ

Rapordaki tek Türk gururu Kenan Yıldız değil. Eintracht Frankfurt formasıyla harikalar yaratan ve Kenan'ın çocukluk arkadaşı olan Can Uzun da listede kendine yer buldu. Can, 54,6 milyon Euro’luk değeriyle 37. sırada yer alarak Türk futbolunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İŞTE EN DEĞERLİ 23 YAŞ ALTI OYUNCULAR

Dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen, en değerli U23 futbolcular listesinin ilk 10 sırası şu şekilde:

1-) Kenan Yıldız (Juventus) - 133,5 milyon euro
2-) Pio Esposito (Inter) - 94,7 milyon euro
3-) Yan Diomandé (RB Leipzig) - 83,4 milyon euro
4-) Christian Kofane (Leverkusen) - 80,9 milyon euro
5-) Victor Froholdt (Porto) - 80,3 milyon euro
6-) Diego Gómez (Brighton) - 78,7 milyon euro
7-) Xavi Simons (Tottenham) - 78,4 milyon euro
8-) Junior Kroupi (Bournemouth) - 76,6 milyon euro
9-) Vítor Roque (Palmeiras) - 75,3 milyon euro
10-) Antonio Nusa (RB Leipzig) - 73,5 milyon euro

Anahtar Kelimeler:
Eintracht Frankfurt Juventus Kenan Yıldız Can Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.