Avrupa Kenan Yıldız'ı konuşuyor! En yakın rakibine fark atarak değeriyle zirveye oturdu

Türk futbolunun Avrupa’daki gururu Kenan Yıldız, sadece saha içindeki performansıyla değil, piyasa değeriyle de dünyayı dize getirmeyi başardı. İsviçre merkezli bağımsız araştırma kuruluşu CIES, futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak son raporunu yayımladı ve listenin en tepesine Ay-Yıldızlı genç yeteneğimizi oturttu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİSİ BİR TÜRK: KENAN YILDIZ ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI!

Avrupa futbolunun "Altın Çocuğu" Kenan Yıldız, dünya çapında ses getirecek bir rapora damga vurdu. Bağımsız araştırma merkezi CIES, dünyanın en güçlü on kulübü dışında forma giyen en değerli 23 yaş altı futbolcuları açıkladı. Juventus’un 10 numarası Kenan Yıldız, 133 milyon Euro’luk dudak uçuklatan piyasa değeriyle listenin en tepesine yerleşerek tarihe geçti. En yakın rakibine 38 milyon Euro fark atan milli yıldızımızın bu başarısı, dünya devlerini sıraya dizdi. İşte 133 milyon Euro’luk "Yerli Del Piero"nun yükselişi...

133,5 MİLYON EURO'LUK DEV GURUR

İsviçre merkezli CIES’in hazırladığı raporda, bonuslar ve tüm transfer hakları dahil edilerek yapılan hesaplamalarda Kenan Yıldız’ın değeri 133,5 milyon Euro olarak belirlendi. Listenin en dikkat çeken kriteri ise, oyuncunun dünyanın en zengin "Top 10" kulübü dışında bir ekipte ter döküyor olması. Kenan bu listede, Inter'den Pio Esposito (94,7 milyon Euro) ve RB Leipzig'den Yan Diomande (83,4 milyon Euro) gibi isimleri geride bırakarak açık ara lider oldu.

CAN UZUN DA LİSTEDE: TÜRK GENÇLERİ AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ

Rapordaki tek Türk gururu Kenan Yıldız değil. Eintracht Frankfurt formasıyla harikalar yaratan ve Kenan'ın çocukluk arkadaşı olan Can Uzun da listede kendine yer buldu. Can, 54,6 milyon Euro’luk değeriyle 37. sırada yer alarak Türk futbolunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İŞTE EN DEĞERLİ 23 YAŞ ALTI OYUNCULAR

Dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen, en değerli U23 futbolcular listesinin ilk 10 sırası şu şekilde:

1-) Kenan Yıldız (Juventus) - 133,5 milyon euro

2-) Pio Esposito (Inter) - 94,7 milyon euro

3-) Yan Diomandé (RB Leipzig) - 83,4 milyon euro

4-) Christian Kofane (Leverkusen) - 80,9 milyon euro

5-) Victor Froholdt (Porto) - 80,3 milyon euro

6-) Diego Gómez (Brighton) - 78,7 milyon euro

7-) Xavi Simons (Tottenham) - 78,4 milyon euro

8-) Junior Kroupi (Bournemouth) - 76,6 milyon euro

9-) Vítor Roque (Palmeiras) - 75,3 milyon euro

10-) Antonio Nusa (RB Leipzig) - 73,5 milyon euro