Avrupa kulüpleri şokta! Galatasaray'dan Osimhen için tüm planları alt üst eden tarihi hamle... Okan Buruk canlı yayında Nijeryalı golcünün kalma ihtimalini açıkladı

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen’in takımda kalması için tüm imkanlar seferber edilirken, teknik direktör Okan Buruk katıldığı bir programda golcü isim için çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

KALMA İHTİMALİNİ AÇIKLADI

Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Osimhen önemli. Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum." dedi.

Okan Buruk ayrıca, "Bence sezonun en flaş ismiydi. Birçok takım almak isteyecektir. Biz Osimhen'in Icardi'nin durumuna göre, Icardi sakatlıktan dönecek. Morata var, önemli karakter, ondan da memnunuz. Bizim santrafor işimiz Osimhen'e bağlı." şeklinde konuşmuştu.

GALATASARAY'DAN YENİ HAMLE

Arap kulüpleri başta olmak üzere bir çok kulübün radarında olan Osimhen için teklifler gelmeye devam ederken Sarı-Kırmızılılar'dan beklenmedik bir hamle daha geldi.

AVRUPA KULÜPLERİ ŞOKTA

Sözcü’nün haberine göre, Galatasaray teklifini yenilerden Osimhen’e bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euroyu aşan bir maaş teklifinde bulundu. Bu teklif, Avrupa’da hiçbir kulübün ulaşamadığı bir rakam olarak Galatasaray’ı transferde öne çıkardı. Suudi Arabistan’dan Neom ve Al Hilal’in ise oyuncuya 45 milyon euro maaş önerdiği iddia ediliyor.

NAPOLI İLE ANLAŞMA TAMAM

Napoli ile yapılan görüşmelerde de sorun yaşanmadığı, İtalyan kulübünün bonservis bedelini 66 milyon euroya indirdiği ve ödemenin 3 taksitte yapılması konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.