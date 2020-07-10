Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleşecek. Son 16 turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını deplasmanda elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek Başakşehir’in muhtemel rakipleri arasında güçlü ekipler bulunuyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmaları, ev sahiplerinin sahasında 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Avrupa Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00’te yapılacak. Organizasyon da beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1 kanallarından takip edilebilecek.
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.
5-6 AĞUSTOS
Kopenhag-Başakşehir (0-1)
Wolves-Olympiakos (1-1)
Bayer Leverkusen-G.Rangers (3-1)
Shatar Donetsk-Wolfsburg (2-1)
Basel-E.Frankfurt (3-0)
Manchester United United-LASK (5-0)
*Getafe-Inter
*Roma-Sevilla
Not: Yanında (*) bulunan eşleşmelerin maçları salgın sebebiyle oynamamadı. Bu eşleşmeler tek maç üzerinden, Almanya’da yapılacak.
10-11 AĞUSTOS
16-17 AĞUSTOS
21 AĞUSTOS
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