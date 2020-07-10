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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil eden tek takımımız Başakşehir’in, Son 16 Turu’nda Kopenhag’ı Danimarka’da elemesi durumunda yükseleceği çeyrek final ve bir sonraki aşama olan yarı finaldeki muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kura çekimi ile ilgili detaylar ve tüm son dakika gelişmeleri haberimizde...

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleşecek. Son 16 turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını deplasmanda elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselecek Başakşehir’in muhtemel rakipleri arasında güçlü ekipler bulunuyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmaları, ev sahiplerinin sahasında 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

TEK MAÇ OYNANACAK

Kura çekiminde seribaşı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Avrupa Ligi’ne çeyrek finalden itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00’te yapılacak. Organizasyon da beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1 kanallarından takip edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR NASIL TURU GEÇER?

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.

SON 16 TURU

5-6 AĞUSTOS

Kopenhag-Başakşehir (0-1)

Wolves-Olympiakos (1-1)

Bayer Leverkusen-G.Rangers (3-1)

Shatar Donetsk-Wolfsburg (2-1)

Basel-E.Frankfurt (3-0)

Manchester United United-LASK (5-0)

*Getafe-Inter

*Roma-Sevilla

Not: Yanında (*) bulunan eşleşmelerin maçları salgın sebebiyle oynamamadı. Bu eşleşmeler tek maç üzerinden, Almanya’da yapılacak.

ÇEYREK FİNALLER

10-11 AĞUSTOS

YARI FİNALLER

16-17 AĞUSTOS

FİNAL

21 AĞUSTOS

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