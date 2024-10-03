Avrupa Ligi'nde haftanın sürprizi yaşandı! Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Rigas Fs ile 2-2 berabere kaldı!

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Rigas Fs ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Litvanya'da oynanan mücadele sarı - kırmızılıların 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini Mertens ve Yunus Akgün kaydetti.

Ev sahibi ekip ise Jānis Ikaunieks ve Lasha Odisharia ile fileleri havalandırdı.

1 HAFTA İÇİNDE 2.KEZ

Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve ligdeki ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece beş gün sonra Avrupa'da Rigas karşısında da benzer bir durumu yaşadı. Aslan 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

2013'DEN SONRA...

Avrupa kupalarının grup/lig ve sonrası aşamalarında Mart 2013'ten (2 gol vs Schalke) bu yana ilk kez bir deplasman maçının ilk yarısında iki gol attı (vs Rigas FS). Duble.

YUNUS AKGÜN'DEN BİR İLK



Yunus Akgün, Paok ve Rigas karşılaşmalarında gol atarak Milan Baros'tan (2009/10) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa Ligi sezonunda oynadığı ilk iki grup/lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.

GALATASARAY TARAFTARI RİGA'DA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi.

Son yıllarda yükselişte olsa da futbol, Letonya'da buz hokeyi ve basketbolun ardından en popüler üçüncü branş sayılıyor. Letonyalı sporseverlerin ilgi göstermediği müsabaka için Avrupa'nın farklı yerlerinden Türk taraftarlar Riga'ya geldi.

Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi.

Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu