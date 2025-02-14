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Avrupa Ligi'nin oranları değişti! Temsilcilerimizde büyük değişiklikler...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.02.2025 17:53
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Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçlarına çıktılar. Temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla mağlup ederken, Sarı-Kırmızılılar ise deplasmandan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçların ardından iki takımın turnuvayı kazanma oranlarında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar...

Avrupa Ligi'nin oranları değişti! Temsilcilerimizde büyük değişiklikler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turunda ilk maçlarına çıkmasının ardından şampiyonluk oranlarında dikkat çeken bir değişim yaşandı.

GALATASARAY'IN ORANI 4 KATI YÜKSELDİ

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AZ Alkmaar karşılaşması öncesi turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sarı-Kırmızılılar, dün uğradığı hezimet sonrasında 15 olan oranı tam 4 katına yükselerek 60 oldu. AZ'nin oranı ise 120'den 60'a düşürüldü.

FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞTÜ

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3-0'lık Anderlecht zaferinden sonra ise Fenerbahçe'nin 20 olan oranı da 18'e indirildi. Mouriho'nun Sarı-Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında 9. sırada yer alarak dikkat çekti.

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UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe galatasaray UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakipleri
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