Avrupa Ligi'nin oranları değişti! Temsilcilerimizde büyük değişiklikler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turunda ilk maçlarına çıkmasının ardından şampiyonluk oranlarında dikkat çeken bir değişim yaşandı.

GALATASARAY'IN ORANI 4 KATI YÜKSELDİ

AZ Alkmaar karşılaşması öncesi turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sarı-Kırmızılılar, dün uğradığı hezimet sonrasında 15 olan oranı tam 4 katına yükselerek 60 oldu. AZ'nin oranı ise 120'den 60'a düşürüldü.

FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞTÜ

3-0'lık Anderlecht zaferinden sonra ise Fenerbahçe'nin 20 olan oranı da 18'e indirildi. Mouriho'nun Sarı-Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında 9. sırada yer alarak dikkat çekti.