Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Aston Villa-Sheffield United ve Wolverhampton-Manchester City maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 2. haftasının ardından 6 puana ulaşan Leicester City; Everton, Arsenal, Liverpool ve Crystal Palace'ın önünde averajla liderliğe yükseldi.

Liverpool, ikinci yarıda 10 kişi oynayan Chelsea'yi 2-0, Everton, West Bromwich'i 5-2, Arsenal, West Ham United'ı 2-1, Crystal Palace ise Manchester United'ı 3-1 yendi.

Leicester City'nin yanı sıra son şampiyon Liverpool, Everton, Arsenal ve Crystal Palace da 2'de 2 yaptı.

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.

İngiltere'de Leicester City, İspanya'da Granada, İtalya'da Genoa, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Saint-Etienne, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Fransa'dan (Ligue 1) sonra İtalya (Serie A) ve Almanya'da (Bundesliga) da yeni sezon başladı.

LA LİGA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenen Real Madrid, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 2. haftada çıktı. Son şampiyon Real Madrid, konuk olduğu Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.

Lige hızlı başlangıç yapan Granada ve Real Betis, ikinci karşılaşmalarından da 3 puanla ayrıldı. Granada, sahasında Alaves'i 2-1, Real Betis de evinde Valladolid'i 2-0 yendi.

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, Valencia'yı, Villarreal ise Eibar'ı 2-1 mağlup etti.

Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid, geçen sezon Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının geç bitmesinden dolayı 2. haftayı da maç oynamadan geçti.

La Liga'nın 2. haftası sonunda puanını 6'ya çıkaran Granada, Real Betis'in averaj farkıyla, Villarreal ve Celta Vigo'nun ise 2 puan önünde zirveye yerleşti.

SERİE A

Ligde 2020-21 sezonunun açılış maçında Fiorentina, sahasında Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, Sampdoria karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Genoa, evinde Crotone'u 4-1, Napoli ise deplasmanda Parma'yı 2-0 yendi.