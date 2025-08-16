Avrupa o kararı konuşuyor! Halil Umut Meler UEFA Konferans Ligi'nde geceye damga vurdu! VAR devreye girdi...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Sheriff ile Anderlecht karşı karşıya geldi. Anderlecht, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sheriff ile 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırırken karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Mücadelede dakikalar 34'ü gösterirken ortalığı karıştıran bir pozisyon yaşandı. Meler, bu dakikada yaşanan bir penaltı pozisyonunda "devam" kararı vermesine Anderlecht futbolcuları yoğun tepki gösterdi.

'VAR' DEVREYE GİRDİ

İki elini yana açtığı görülen Halil Umut Meler'den penaltı düdüğü gelmezken, VAR hemen pozisyona müdahale etti.

PENALTI VERDİ AMA...

VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. Stroeykens penaltı atışını üstten auta vurdu. Meler'in bu kararı karşılaşmanın ardından gündem olurken tepkilere neden oldu.