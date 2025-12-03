Haaland rekor kırdı! Galatasaray'ın rakibi M.City 9 gollü maçta kazandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City bu hafta Fulham deplasmanına çıkarken, karşılaşma lig tarihine de geçti. Tam 9 golün atıldığı ve izleyenlerin büyük bir keyifle takip ettiği karşılaşma 5-4 Manchester City'nin üstünlüğü ile bitti.

Pep Guardiola’nın öğrencileri Fulham deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Philip Foden ve 54. dakikada Sander Berge'nin kendi kalesine attığı gollerle gelirken, Fulham ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi ve 72 ile 78. dakikalarda Samuel Chukwueze ile skora eşlik etti.

100'LER KULÜBÜNE GİRDİ! HEMDE EN ERKEN...

Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Fulham maçında attığı golle Premier Lig’de 100. golüne ulaştı. Haaland, karşılaşmayı 1 gol, 2 asistle tamamladı. Mavilerin ilk golünü atan Haaland, bu sezon ligde 15. golünü kaydetti. 25 yaşındaki forvet aynı zamanda 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Uzun yıllar liste başında olan Alan Shearer, 100 golü 124 maçta kaydederken, Harry Kane 141 maçta bu ünvana sahip olmuştu. Manchester City’nin eski yıldızı Sergio Agüero ise 147 maçta 100 golü atması kayıtlara geçti.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAKLAR!

Temsilcimiz Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son haftasında karşılaşacak olan M.City'de son Şampiyonlar Ligi maçında B.Leverkusen maçında alınan 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozmuştu. City 10 puanla lig etabında 9.sırada bulunurken, Pep Guardiola'nın öğrencileri ilk 8 için kalan maçlarından galibiyet hedefliyor.