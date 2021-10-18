Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın grup aşamasında ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Günün sonuçları şöyle:

- Erkekler

A Grubu:

Almanya-Sırbistan: 3-0

Türkiye-Fransa: 3-0

B Grubu:

Ukrayna-İtalya: 3-0

Letonya-Hollanda: 0-3

C Grubu:

Bosna Hersek-Gürcistan: 3-0

Polonya-Macaristan: 3-2

D Grubu:

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Rusya-Çekya: 3-0

- Kadınlar

A Grubu:

Türkiye-Polonya: 0-3

Slovenya-Hırvatistan: 3-0

Finlandiya-Almanya: 0-3

B Grubu:

Rusya-İtalya: 3-1

Hollanda-Ukrayna: 0-3

İtalya-Hollanda: 3-0

Ukrayna-Macaristan: 3-0

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.



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