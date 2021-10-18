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Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası

18.10.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonada ilk gün karşılaşmaları sona erdi

Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın grup aşamasında ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Günün sonuçları şöyle:

- Erkekler

A Grubu:

Almanya-Sırbistan: 3-0

Türkiye-Fransa: 3-0

B Grubu:

Ukrayna-İtalya: 3-0

Letonya-Hollanda: 0-3

C Grubu:

Bosna Hersek-Gürcistan: 3-0

Polonya-Macaristan: 3-2

D Grubu:

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Rusya-Çekya: 3-0

- Kadınlar

A Grubu:

Türkiye-Polonya: 0-3

Slovenya-Hırvatistan: 3-0

Finlandiya-Almanya: 0-3

B Grubu:

Rusya-İtalya: 3-1

Hollanda-Ukrayna: 0-3

İtalya-Hollanda: 3-0

Ukrayna-Macaristan: 3-0

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.

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