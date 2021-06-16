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Avrupa seyahatinde en çok hangi ülke tercih ediliyor?

16.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahat tutkusu, keşif ve yeni kültürlerle tanışma isteği pek çok kişiyi yurt dışı seyahatlerine yönlendiriyor. Bu noktada ülkemize yakın olmasının da etkisiyle Avrupa seyahatleri ön plana çıkıyor. Avrupa denilince akla gelen ilk ülkeler Fransa, İtalya, İspanya olsa da vize uygulamasına takılmak istemeyen birçok kişi Balkan ülkelerini de tercih ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Yurtdışı Seyahat Müdürü Tolga Tekin, en çok seyahat edilen ülkeleri ve tercih nedenlerini anlattı.

Kimi yıllardır fotoğraflarını gördüğü yerlerde gezmeyi kimi ise ucuz uçak bileti bularak ekonomik bir tatil yapmanın arzusuyla Avrupa turlarına katılıyor. Nereye gidilirse gidilsin farklı kültürlerle tanışarak Türkiye'ye dönme fırsatı yakalayan gezi severler, bakın ne çok hangi ülkeleri tercih ediyor...

İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 6 ÜLKE

Avrupa'ya seyahat eden Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler arasında; Fransa, İtalya, İspanya, Orta Avrupa'da yer alan Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya yer almaktadır.

VİZESİZ SEYAHAT İSTEYENLER BALKANLAR'I TERCİH EDİYOR

Ülkemizden son bir kaç senedir Balkanlar'a yoğun talep gösterilmektedir. Balkanlar'ın Türk vatandaşlarına vize uygulamaması tercih sebeplerinin başında yer alan bir unsurdur.

NEDEN AVRUPA'YI TERCİH EDİYORLAR?

Avrupa'ya seyahat etmeyi hedefleyenler, gidecekleri bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliklerini görmek amacıyla bu bölgeleri tercih etmektedirler.

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