Avrupa seyahatinde en çok hangi ülke tercih ediliyor?

Kimi yıllardır fotoğraflarını gördüğü yerlerde gezmeyi kimi ise ucuz uçak bileti bularak ekonomik bir tatil yapmanın arzusuyla Avrupa turlarına katılıyor. Nereye gidilirse gidilsin farklı kültürlerle tanışarak Türkiye'ye dönme fırsatı yakalayan gezi severler, bakın ne çok hangi ülkeleri tercih ediyor...
Avrupa'ya seyahat eden Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler arasında; Fransa, İtalya, İspanya, Orta Avrupa'da yer alan Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya yer almaktadır.
Ülkemizden son bir kaç senedir Balkanlar'a yoğun talep gösterilmektedir. Balkanlar'ın Türk vatandaşlarına vize uygulamaması tercih sebeplerinin başında yer alan bir unsurdur.
Avrupa'ya seyahat etmeyi hedefleyenler, gidecekleri bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliklerini görmek amacıyla bu bölgeleri tercih etmektedirler.
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