Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri Barcelona, Real Madrid ve Juventus'tan ortak açıklama

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri Barcelona, Real Madrid ve Juventus'tan ortak açıklama yayımlandı.

"UEFA'NIN TEHDİTLERİ ALTINDA DEĞİLİZ!"

"Mahkeme kararıyla birlikte an itibarıyla, UEFA'nın tehditleri altında değiliz. Futbolun karşıya karşıya olduğu sorunları ele almalıyız."

"FUTBOLA ZARAR VERİYOR"

Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri: "UEFA, kendisini Avrupa futbolunun tek sahibi olarak kabul ediyor. Bu tekelci yaklaşım, futbola ve rekabet dengesine zarar veriyor. Avrupa müsabakalarına katılan her kulüp, kendi müsabakalarını yönetme hakkına sahiptir."

KURULUYOR MU?

Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri, "Bundan böyle amacımız, Avrupa Süper Ligi projesini geliştirmeye devam etmek. Bu projenin başarılı olacağından eminiz." diyerek Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağının sinyalini verdiler.



