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Avrupa Süper Ligi'nden Türk takımlarına davet

22.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Avrupa Süper Lig'i askıya alınmıştı. Süper Lig'in kurucu üyelerinden olan ve ligden ayrılmayan Juventus, Real Madrid ve Barcelona çalışmalara devam ediyor. Sadece 20 takımın katılacağı kapalı lig modelini değiştirip Türk takımalarının da bulunduğu yeni modele geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Avrupa Süper Ligi'nden Türk takımlarına davet

Futbol dünyasını ayağa kaldıran ve proje aşamasında kaldıktan sonra iptal edilen Avrupa Süper Ligi konusunda yeni çalışmaların yapıldığı belirtildi.

KAPALI LİG MODELİ DEĞİŞİYOR

The Athletic'in haberine göre projeye sıkı sıkıya bağlanan Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüpleri, sadece 20 takımın katılacağı kapalı lig modelini değiştirerek tekrar harekete geçmeye hazır.

BİRÇOK LİG SİSTEME EKLENECEK

Avrupa Süper Ligi'nin piramit modeliyle birçok farklı ligden takımı da dahil ederek Şampiyonlar Ligi'ne rakip olma amacı olduğu kaydedildi.

TÜRK KULÜPLERİ DE PROJEDE

Türkiye'den takımlarla birlikte İskoçya, Ukrayna, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Rus kulüplerinin de dahil edileceği sistemde 140 kulüplük yeni bir yapının oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

ALT VE ÜST LİGLER OLACAK

15 takımlık bir üst ligin altında 2 farklı grupta 2. Lig ve 4 farklı grupta 3. Lig seviyelerinde ligler düzenleneceği ve böylece Avrupa'nın birçok noktasından kulüplerin de yeni projede yer almasına olanak sağlanma fikrinin ortaya çıktığı vurgulandı.

DÜŞME VE YÜKSELME VAR

Bu liglerde düşme ve yükselme kriterlerinin olacağı ve her sezon her ligde yarışacak takımların farklılaşacağı bilgisi de paylaşıldı.


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