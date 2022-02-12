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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

12.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra ve Gazanfer Özcan'ın üstlendiği Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizinin yönetmenliğini Hakan Algül, senaristliğini ise Gülse Birsel üstleniyordu. Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Yaprak' karakteriyle akıllara kazınan Hale Caneroğlu, son haliyle şaşırttı.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Avrupa Yakası dizisine güzelliği ve samimi tavırlarıyla damga vuran güzel oyuncu Hale Caneroğlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. ABD'de tiyatro eğitimi alan Hale Caneroğlu, 2003 yılında yer aldığı Kasabanın İncisi dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Dizide sergilediği sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Hale Caneroğlu, güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun 'Arya' adında bir kızı var.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Sosyal medyada epey aktif olan Hale Caneroğlu, değişimiyle dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Hale Caneroğlu, daha önce verdiği bir röportajda ''Oyunculuk bana mutluluk getirmedi'' demişti.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

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Hale Caneroğlu
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