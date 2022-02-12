Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu son haliyle şaşkına çevirdi! Yeni mesleği bakın ne

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Avrupa Yakası dizisine güzelliği ve samimi tavırlarıyla damga vuran güzel oyuncu Hale Caneroğlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

1974 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. ABD'de tiyatro eğitimi alan Hale Caneroğlu, 2003 yılında yer aldığı Kasabanın İncisi dizisiyle ekran macerasına adım attı.

2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Dizide sergilediği sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Hale Caneroğlu, güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu.

En son 2015 yılında yer aldığı M.U.C.K filminde seyirci karşısına çıkan Hale Caneroğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Hayatına yazar ve eğitmen olarak devam eden Caneroğlu, çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.

2013 yılında Özgür Fidanoğlu ile dünyaevine giren Hale Caneroğlu'nun 'Arya' adında bir kızı var.

Sosyal medyada epey aktif olan Hale Caneroğlu, değişimiyle dikkat çekiyor.

Hale Caneroğlu, daha önce verdiği bir röportajda ''Oyunculuk bana mutluluk getirmedi'' demişti.



