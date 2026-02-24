SPOR

Avrupa’yı sallayan iddia! Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi: “Çok çekici bir fırsat”

Milli takımımızın başarılı oyuncularından Ozan Kabak, yaz transfer dönemi öncesi FC Barcelona’nın gündemine girdi. Sözleşme durumunun avantaj sağlaması, Katalan devini harekete geçirdi.

Burak Kavuncu
Burak Kavuncu
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, savunma hattını güçlendirmek adına alternatif isimler üzerinde çalışırken Ozan Kabak’ı listesine ekledi. Hâlen TSG 1899 Hoffenheim forması giyen milli stoperin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transferi ekonomik açıdan cazip bir fırsat haline getiriyor. Katalan ekibinin, mali dengeleri gözeterek düşük maliyetli ve tecrübeli bir savunmacı arayışında olduğu belirtilirken, Kabak isminin bu stratejiye uygun bir profil olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

BARCELONA'DAN OZAN KABAK HAMLESİ!

Avrupa’yı sallayan iddia! Barcelona dan Ozan Kabak hamlesi: “Çok çekici bir fırsat” 1

Avrupa futbol gündeminde, Barcelona’nın bu yaz transfer döneminde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kabak’ı radarına aldığı haberleri geniş yer buluyor. Fichajes’in haberini birçok kaynak da doğruluyor; Katalan ekibi, mali sıkıntılar nedeniyle bedelsiz veya düşük maliyetli savunmacılara yönelirken Hoffenheim’daki milli stoperin transferini cazip bir fırsat olarak gördüğü aktarılıyor.

Alınan bilgilere göre Barcelona, Kabak’ın sözleşmesinin sona ermesiyle bonservis ödemeden kadrosuna katılma olasılığını ciddi şekilde değerlendiriyor. Bundesliga’da sergilediği performans ve Premier Lig tecrübesi, İspanyol devinin genç savunmacıyı stratejik bir seçenek olarak görmesinde etkili oluyor.

"ÇOK ÇEKİCİ BİR FIRSAT"

Avrupa’yı sallayan iddia! Barcelona dan Ozan Kabak hamlesi: “Çok çekici bir fırsat” 2

Ayrıca Katalonya’dan gelen haberlerde, Barcelona’nın mevcut ekonomik şartlar altında maliyetleri düşük tutma hedefiyle Kabak gibi oyunculara yöneldiği ve milli futbolcunun bu doğrultuda “çok çekici bir fırsat” olarak değerlendirildiği kaydedildi. Ancak kulübün maaş ve kadro dengesi üzerinde çalışması gerektiği, resmi teklif aşamasının ekonomik planlamaya bağlı olduğu dile getirildi.

Öte yandan Kabak’ın sezon sonunda Hoffenheim’daki kontratının bitecek olması, Avrupa kulüplerinden sadece Barcelona değil başka takımların da millî stoperi takip ettiğine işaret ediyor ve transfer pazarında rekabetin yaşanabileceğine dair spekülasyonları güçlendiriyor.

ALMANYA'DA HER HAFTA ÜZERİNE KOYARAK İLERLİYOR...

Avrupa’yı sallayan iddia! Barcelona dan Ozan Kabak hamlesi: “Çok çekici bir fırsat” 3

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kariyerinde adeta yeniden doğuş yaşıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından form tutmakta zorlanan 25 yaşındaki stoper, son haftalarda sergilediği üstün performansla takımının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Kabak, hücum hattına da önemli katkılar sağlıyor. Son olarak Köln deplasmanında attığı golle takımına puanı getiren Ozan, üst üste iki maçta gol sevinci yaşayarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Kabak, şimdiye kadar ligde 14 maçta forma giyerek 4 gol kaydetti ve skor katkısı ile dikkat çekti.

