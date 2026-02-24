Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

5’e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi. Folcarelli’nin tedavisine başlandığı belirtildi.

