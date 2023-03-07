Avrupa'daki şirketleri dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin e-postayla ödeme sistemi bulunan şirketlerin bilgilerini siber saldırı yöntemi "Man-in-the-Middle" ile değiştirerek, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren yabancı şirketleri dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödeme e-postalarında değişiklik yaparak Türkiye'deki şahıslara para aktardığı ve bu paraların İstanbul'da bulunan emlak ofislerinde aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Sadece yabancı şirketleri hedef alarak bilişim sistemleriyle "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlenen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"PASSOLİG BİLET DEVRİ" ADI ALTINDA SAHTE PAYLAŞIMLAR YAPAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer bir siber suç operasyonunda ise sosyal medya platformları üzerinden "Passolig Bilet Devri" adıyla sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyen vatandaşları dolandıran şüpheli E.Ç. de yakalandı.

Sosyal medya fenomeni olduğu belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, banka hesapları bloke edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Ç, adliyeye gönderildi.

