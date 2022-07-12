YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Avrupa'ya Türk balı

Avrupa'ya Türk balı

12.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Avrupa'nın en büyük bal işleme, paketleme ve analiz merkezi Karadeniz'de" - "Daha önceleri tenekelerle toptan şekilde satılan balın şu anda analizlerinin yapılıp paketlenmesi ve İngiltere'ye satılması, Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetini göstermesi açısından önemli"

HAYATİ AKÇAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük bal işleme, paketleme ve analiz merkezi olan BALMER'den İngiltere'ye ihraç edilen paketlenmiş balları forkliftle tıra yükledi. Varank, tüm bal üreticilerine, Ordu'da faaliyet gösteren BALMER Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi'ne gelerek verilen hizmetten yararlanmaları çağrısında bulundu.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin destekleriyle kurulan BALMER Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi, Türk balının ihraç edilmesini sağlıyor.

Merkezi işletmek üzere BALMER AŞ'nin kurulmasıyla 2018'de hizmete giren tesiste, üreticilerden satın alınan ballar analiz edilip paketlendikten sonra Fransa, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bakan Varank, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin ortak destekleriyle kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının Avrupa ve Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyledi.

Dünyada balcılığın çok önemli bir sektör olduğuna işaret eden Bakan Varank, "Ordu ve havzası balın en çok üretildiği alanlardan biri. Biz bu tesisi Avrupa Birliği fonlarıyla Türkiye'nin destekleriyle ortaklaşa bir şekilde ülkemize kazandırdık." dedi.

Varank, tesisin ortakları arasında Ordu Arıcılar Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı gibi paydaşların bulunduğunu kaydederek, "Bu tesis Türkiye'de üretilen balların doğru şekilde analiz edilip standartlara uygun şekilde paketlenip üretim yapılmak üzere hem buradaki tüm arı üreticilerinin hem de bu işi yapan firmaların ortak kullanımı için kurulmuş bir tesis." diye konuştu.

- İngilizlere bal ihracatı

Bir üreticinin İngiltere'ye ihraç edeceği balları forklift ile tıra yükleyen Varank, şunları kaydetti:

"Yola çıkacak tırı yağmur altında beraberce doldurduk. Türkiye'de üretilen ballar, burada analizi yapılıp paketlenip ve ambalajlanıp Türk markası olarak İngiltere'ye satılıyor. Her zaman ifade ediyoruz. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Bunun yolu elbette yüksek teknolojili alanlar olduğu gibi gıda sektöründe de daha katma değerli işlerle olabilir. Daha önce tenekelerle toptan şekilde satılan bir balın şu anda burada analizlerinin yapılıp paketlenmesi ve İngiltere'ye satılması Türkiye'nin bu alanda kabiliyetini göstermesi açısından önemli. İnşallah bu tesisi çok daha verimli kullanmak istiyoruz."

- Bal üreticilerine çağrı

Bakan Varank, tüm bal üreticilerine çağrıda bulunarak, "Bu tesis herkesin ortak kullanımı için yapıldı. Gelin siz de bu tesisi kullanın. Gerek analiz gerek paketleme anlamında Ordu'da bu BALMER önemli ve büyük bir yatırım. Bunu Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

İhracatçı firma Tüma Gıda Limited Şirketi Genel Müdürü Ömer Faruk Güven ise balları kendilerinin tedarik ederek BALMER'de testlerden geçirdikten sonra paketleyip yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

Yurt dışındaki alıcı ülkelerin İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa olduğunu ifade eden Güven, bu ülkelerdeki zincir marketlere Türk balını sattıklarını belirtti.

Güven, Türkiye'nin en iyi balını buradaki tesiste işlediklerini vurgulayarak, ülkeye katma değer katacak şekilde bu işi pazarlamaya çalıştıklarını, bunun için ellerini taşın altına koyduklarını sözlerine ekledi.​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandıOrdu’da mermerin kırılması sonucu balkondan düşen genç ağır yaralandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi 130 kişilik ekip arıyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi 130 kişilik ekip arıyor
Anahtar Kelimeler:
Ordu sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank

Ordu Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:05
Sabah
05:00
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:08
Yatsı
21:55
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Sıcaklara dayanamadılar! Piknik alanında çırılçıplak soyunup oturan çift olay oldu

Sıcaklara dayanamadılar! Piknik alanında çırılçıplak soyunup oturan çift olay oldu

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.