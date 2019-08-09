Avşa Adası bayramda nüfusundan 50 kat fazla misafir ağırlayacak

Avşa Adası, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla yaz aylarında nüfusundan katbekat fazla ziyaretçi ağırlıyor. Denize sıfır apart ve pansiyonları, otelleri, müstakil apart evleri ile ekonomik ve eğlenceli konaklama imkanı sunan Avşa'daki tesislerde yaz ayları dolu dolu geçiyor.

Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen Avşa'da, kaymakamlık, belediye ve diğer kuruluşlar tarafından konukların bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerekli önlemler alındı.

NÜFUSUNDAN 50 KAT FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin dolduğunu söyledi.

Turistik işletmelerin oluşacak yoğunluk için gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Aksoy, "Bayram tatili boyunca adadaki ev, pansiyon ve otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Adadaki nüfusumuz 2 bin 500, bayram tatili süresince günlük 130 bin kişinin adaya gelmesini bekliyoruz." dedi.