Mynet Trend

Avşa Adası bayramda nüfusundan 50 kat fazla misafir ağırlayacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor. Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesine bağlı Avşa, yaklaşık 28 kilometrelik kıyı şeridi uzunluğuyla bölgede deniz turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Avşa Adası, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla yaz aylarında nüfusundan katbekat fazla ziyaretçi ağırlıyor. Denize sıfır apart ve pansiyonları, otelleri, müstakil apart evleri ile ekonomik ve eğlenceli konaklama imkanı sunan Avşa'daki tesislerde yaz ayları dolu dolu geçiyor.

Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen Avşa'da, kaymakamlık, belediye ve diğer kuruluşlar tarafından konukların bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerekli önlemler alındı.

NÜFUSUNDAN 50 KAT FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin dolduğunu söyledi.

Turistik işletmelerin oluşacak yoğunluk için gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Aksoy, "Bayram tatili boyunca adadaki ev, pansiyon ve otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Adadaki nüfusumuz 2 bin 500, bayram tatili süresince günlük 130 bin kişinin adaya gelmesini bekliyoruz." dedi.

Adanın su ihtiyacını, günlük 4 bin 700 ton deniz suyunu arıtarak karşıladıklarını anlatan Aksoy, bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Kurban Bayramı tatili süresince personel izinlerinin kaldırıldığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bayram tatili boyunca bütün personelimiz 24 saat teyakkuz durumunda olacak. İlave olarak ilçe belediyelerimizden çöp araçları temin ettik. Adadaki büyük marketlerin gıdayla ilgili malzemelerini stoklamaları için ek gemi seferleri düzenliyoruz. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkilileriyle tatil öncesi görüşme yaptık. İDO, adaya normalde günde 4 sefer düzenliyor. Bu seferler bayram tatili süresince günde 12'ye çıkacak."

Aksoy, emniyet ve zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarla adadaki fahiş fiyat uygulamaları ve kaçak pansiyon sorunlarının giderildiğini de sözlerine ekledi. (AA)


PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar
O ülkeye gidenler buraya uğramadan geçmiyorO ülkeye gidenler buraya uğramadan geçmiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avşa adası kurban bayramı tatili bayram tatili

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Kolombiya'ya gidenler bu sirke uğramadan geçmiyor

O ülkeye gidenler buraya uğramadan geçmiyor

Paris'in sokak satıcıları

Paris'in sokak satıcıları

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor

'Sualtının Göbeklitepesi' gün yüzüne çıkıyor

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Güneş banyosunun hemen ardından duş almayın

Güneş banyosunun hemen ardından duş almayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.