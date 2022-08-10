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Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı

10.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın savunmasının bir sonraki celse duruşma salonunda alınmasına hükmetti

Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Oktay Dönmez ise duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Oktay Dönmez, savunmasını duruşma salonunda yapmak istediğini ve tutukluluğa dair söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti.

Sanık Dönmez'in avukatı da sanığın salonda kendisini daha iyi ifade edebileceğini belirterek, savunmasının duruşma salonunda alınmasını talep etti.

Müştekilerin avukatı, sanığın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, duruşmada savunma alınmasına dair taleplerin kabul edilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Oktay Dönmez'in mevcut delil durumu dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanığın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır edilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Adliye önünde açıklama

Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, bir sonraki celsenin 25 Kasım'da yapılacağını söyledi.

Sanığın salonda bulunmaması nedeniyle duruşmanın ertelendiğini belirten Adalı, "Duruşmaya katılım gösteren avukatlara ve kadın örgütlerine teşekkür ediyorum. Onların burada bulunmaları bize güç veriyor. Dilara'nın kanının yerde kalmaması konusunda bizi ümitlendiriyor. Bu mücadele, Türkiye'de erkek terörü sona erinceye kadar, kadınlar sokakta serbest, hür ve özgür kalıncaya kadar, dışarda bir kadın öldürülmeyinceye kadar devam edecek. Bu sadece Dilara'nın davası değildir." dedi.

Kadınların şikayetlerinin ivedilikle değerlendirilmesini isteyen Adalı, şöyle konuştu:

"Burada bulunuşumuz Dilara'yı geri getirmeyecek. Buradaki mücadelemiz yaşayan kadınlar içindir. Hiçbirinin dosyasında buradaki gibi maktul yazmasın. Talebimiz budur. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum; kadınları korumak sadece avukatlar ve kadın platformlarının sorunu değildir. Bugün artık kadın sorunu büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun ivedilikle ele alınması gerekmektedir. Bütün yetkilileri acilen bu sorunu çözmeye davet ediyoruz."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Nurşen İnal da davaya müdahil olmak için dilekçe verdiklerini ve Dilara Yıldız davasından emsal bir ceza çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İnal, kadın cinayetlerinin durdurulması için anayasa ve yasaların etkin bir biçimde uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.

- İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Oktay Dönmez'in, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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cinayet Sanık anadolu adliyesi savunma

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