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Avukat Feyza Altun Kızılcık Şerbeti senaristlerine seslendi! "Türk Hukuku'nda görülmüş iş değildir"

23.12.2023 16:34 | Son Güncelleme:
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Son günlerde fenomenlere açtığı savaşla adından söz ettiren avukat Feyza Altun bu kez Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında yazdı. Rekortmen diziyi eleştiren Altun, dizide Doğa'nın bebeğinin velayetini alması gerektiğini savundu. "Türk Hukuku'nda emziren kadından velayet alındığı görülmüş iş değildir" diyen Feyza Altun senaryo önerisinde de bulundu.

Avukat Feyza Altun Kızılcık Şerbeti senaristlerine seslendi! "Türk Hukuku'nda görülmüş iş değildir"

Twitter (X) hesabında yaptığı yorumlarla dikkat çeken avukat Feyza Altun Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında görüşünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dizide Doğa'nın eski eşi Fatih'ten olan bebeği Cemre'nin velayetini alması gerektiğini söyleyen Altun'un o paylaşımını "Fatih'e dayanamıyorum. Doğa'ya bu şiddeti uygulayan senaristleri kınıyorum. Yeter. Pembe'yi de Fatih'i de bana verin" sözleriyle paylaştı.

kızılcık şerbeti yeni afiş

SENARİSTLERE SESLENDİ

paylaşım

Feyza Altun Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kızılcık Şerbeti’nin senaristlerine sesleniyorum:

Artık o bebeği Doğa’nın alması gerekli. Türk Hukukunda emziren kadından velayet alındığı görülmüş iş değildir. Ancak rüşvet ile olur. Doğa’ya bir avukat yazıp duruşmalarda Fatih’i rezil ettikleri sahneler istiyorum.

feyza altunn

Bedava danışmanlık veriyorum: Doğa,Rüşvet ağını Timur Soykan -Başsavcı haberinden yola çıkarak öğrensin,esaslı değişiklik sebebiyle velayetin değiştirilmesini talep etsin. Ünalların kirli ilişkilerini döksün ortaya.Kıran kırana duruşma sahneleri izleyelim şöyle şerefsiz Fatih kudursun. Hatta sosyal medyadan çağrılar yapsın anasının programına çıksın falan. Doğa bu davayı kazanır. Bak izlerken fenalaşıyorum lütfen yazın bu sahneleri!"


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Feyza Altun Kızılcık Şerbeti sosyal medya feyza ele
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