Avukatı harekete geçti! Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu mahkemeye gidiyor

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyada hedef haline geldi. Yıldız oyuncu ve ailesine yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımlar dikkat çekti.

SİBER ZORBALIK TEPKİ ÇEKTİ

Derbi sonrası özellikle sosyal medya platformlarında artan yorumlarda, Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik küfür ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı görüldü. Yaşanan bu durum, spor kamuoyunda da tepkiyle karşılandı.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli oyuncunun bağlı olduğu hukuk bürosu konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakeret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Yapılan duyuruda, söz konusu paylaşımlara karşı hukuki adımların atılacağı vurgulandı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 karşılaşmada görev alan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.