SPOR
  4. Avustralya Açık elemelerine Pemra Özgen ve Başak Eraydın katılacak

Avustralya Açık elemelerine Pemra Özgen ve Başak Eraydın katılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

2020 yılının ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar elemelerinde Türkiye'yi, Pemra Özgen ve Başak Eraydın temsil edecek.

Avustralya Açık elemelerine Pemra Özgen ve Başak Eraydın katılacak

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon sergilediği performansla dünya sıralamasında 182 numaraya kadar yükselen Pemra Özgen, beşinci kez elemelere katılacak. Dünya 209 numarası Pemra, ilk turda klasmanın 114. basamağındaki İspanyol Aliona Bolsova ile yarın TSİ 02.00'de karşılaşacak.

BAŞAK ERAYDIN'IN RAKİBİ LEPCHENKO

Turnuvaya korunmuş sıralamayla katılan Başak Eraydın ise 2. kez boy göstereceği organizasyonun elemelerinde ilk kez tur atlamaya çalışacak. Başak'ın elemelerdeki ilk rakibi, dünya 165'incisi ABD'li Varvara Lepchenko olacak.

Bir diğer milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise sağlık sorunları nedeniyle Avustralya Açık elemelerinden çekildi. Melbourne kentinde düzenlenen 2020 Avustralya Açık'ta elemeler, 14-18 Ocak, ana tablo maçları ise 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Ali Koç'tan Türk futbolu için önerilerAli Koç'tan Türk futbolu için öneriler
TFF’den, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda “UEFA Grow” sunumuTFF’den, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda “UEFA Grow” sunumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık Başak Eraydın Pemra Özgen Tenis

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

Fenerbahçe'nin yengesinden şok haber

Fenerbahçe'nin yengesinden şok haber

Merih Demiral'dan kahreden haber

Merih Demiral'dan kahreden haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

Uğur Tütüneker: “Takımımı kutluyorum”

Uğur Tütüneker: “Takımımı kutluyorum”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Yasin Öztekin: Lider takıma geldiğim için çok mutluyum

Yasin Öztekin: Lider takıma geldiğim için çok mutluyum

Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı

Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladı

Samsunspor, Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı

Samsunspor, Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı

Furkan Çil, Altınordu’ya transfer oldu

Furkan Çil, Altınordu’ya transfer oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.