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Avustralya Açık'ta Khachanov ve Rybakina yarı finalde

24.01.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 18 numaralı seribaşı Karen Khachanov ve tek kadınların 22 numaralı seribaşı Elena Rybakina, yarı finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta Khachanov ve Rybakina yarı finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında tekler maçları tamamlandı.

Tek erkekler çeyrek finalinde Khachanov, 29 numaralı seribaşı ABD'li Sebastian Korda ile karşılaştı. İlk iki seti 7-6 ve 6-3'lük sonuçlarla kazanan Khachanov, 2-0 öne geçti. Rus tenisçi, üçüncü seti 3-0 üstün götürdüğü sırada Korda'nın sakatlanarak maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer maçında, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan Kazak Rybakina, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17 numaralı seribaşı) ile tek kadınlar çeyrek finalinde korta çıktı. Rybakina, 6-2 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip gelerek son 4 arasına kaldı.

Khachanov'un Stefanos Tsitsipas (3)-Jiri Lehecka eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı yarı finalde, Rybakina'nın rakibi ise Jessica Pegula (3)-Victoria Azarenka (24) maçının kazananı olacak.

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