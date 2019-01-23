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Avustralya Açık’ta Naomi Osaka yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.

Avustralya Açık’ta Naomi Osaka yarı finalde

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 10. gününde, tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina çeyrek finalde karşılaştı.

Rod Laver Arena’da sabah seansının ilk maçında Japon raket Osaka, ilk seti 6-4, ikinci seti ise 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Naomi Osaka, yarı finalde 16 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Pliskova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık Naomi Osaka Elina Svitolina

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