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Avustralyalı aktivist küresel su sorunu için Tuz Gölü'nde maraton koştu

18.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada kuraklıktan en çok etkilenen 200 yerde maraton koşma hedefiyle yola çıkan Mina Guli: - "Küresel anlamda çok büyük bir su krizinin ortasındayız. En büyük problemse bunun görünmez oluşu. Pek çok insan bunu görmüyor ya da hiç fark etmemiş" - "Şimdi Tuz Gölü'nde koşuyorum. İnanılmaz güzel bir göl. Yıllar önce bu gölde çok su vardı. İklim değişikliği sonrası şimdi su üzerinde değil, tuz üzerinde duruyoruz. Çok güzel bir ülkeniz, çok güzel bir dünyamız var. Bunlar sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu"

TANER AYDIN / SERHAT ÇETİNKAYA - Küresel su sorununa dikkat çekmek için farklı kıtalarda 200 maraton koşma hedefiyle Avustralya'dan yola çıkan su aktivisti ve ultra maraton koşucusu Mina Guli, 77. maratonunu Tuz Gölü'nde koştu.

Dünya Bankası'nda bürokrat olarak ABD, İngiltere ve Çin'de görev yapan Guli, Dünya Ekonomik Forumu'nda tanıştığı, çevre sorunlarına dikkati çeken gençlerden esinlenerek, kariyerini bırakıp iklim dostu projelere yöneldi.

Küresel su krizine dünyanın dikkatini çekecek bir eylem planı hazırlayan Guli, 2016'da yedi haftada, yedi kıtada, yedi çölde 40 maraton koştu.

Bu yıl ise gezegende kuraklıktan en çok etkilenen 200 yerde maraton koşmaya karar veren Guli, maratonlarına Dünya Su Günü'nde vatandaşı olduğu Avustralya'daki Uluru'da başladı.

Guli, Özbekistan, Tacikistan, Kenya, Tanzanya, Malavi, Zambiya, Zimbabve, Botsvana ve Güney Afrika'da koştuktan sonra Türkiye’ye geldi.

Susuzluk Vakfı'nın (Thirst Foundation) kurucusu Guli, Pamukkale travertenlerinde, Aydın ve Antalya'da koştuktan sonra Konya'nın Karapınar ilçesindeki obrukların arasında 76'ncı maratonunu gerçekleştirip Tuz Gölü'ne geçti.

- "Küresel anlamda çok büyük bir su krizinin ortasındayız"

Gölün kuruyan bölümünde, tuz tabakası üzerinde 42 kilometre koşan 51 yaşındaki Mina Guli, AA muhabirine, mücadelesini ve hayallerini anlattı.

Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Guli, Türk halkının ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guli, koşmak için sabırsızlandığı etaplardan birinin de obruklar ve Tuz Gölü olduğunu kaydederek, "Dünyadaki su krizinin aciliyeti konusunda farkındalığı artırmak için buradayım. Özellikle temiz suyu doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 90 oranında kullanan şirketleri ve hükümetleri harekete geçirerek bu konuyu gündemlerine almaları için koşuyorum. Küresel anlamda çok büyük bir su krizinin ortasındayız. En büyük problemse bunun görünmez oluşu. Pek çok insan bunu görmüyor ya da hiç fark etmemiş." diye konuştu.

- "Bunlar sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu"

Obrukların arasında koşarken gördüklerinin kendisine büyük üzüntü yaşattığını vurgulayan Guli, şöyle konuştu:

"Koştuğum yol boyunca devasa büyüklükte obruklar gördüm. Bunun sebebi yer altı sularının çekilmesi. Bunu değiştirmek için harekete geçebiliriz. Örneğin, ekinlerimizi sulama şeklini değiştirebiliriz, bu sadece bir örnek. Şimdi Tuz Gölü'nde koşuyorum. İnanılmaz güzel bir göl. Yıllar önce bu gölde çok su vardı. İklim değişikliği sonrası şimdi su üzerinde değil, tuz üzerinde duruyoruz. Çok güzel bir ülkeniz, çok güzel bir dünyamız var. Bunlar sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu."

- Hedefi dünyadaki 200 şirketten su konusunda taahhüt almak

Koşularını çeşitli sivil toplum örgütleri ve Hollanda hükümeti tarafından sağlanan finansal destekle yürüttüğünü anlatan Guli, "Nihai hedefim, Mart 2023'te Birleşmiş Milletler'de yapılacak su zirvesi öncesi dünya çapındaki 200 şirketten su konusunda somut adımlar atma taahhüdünde bulunmalarını sağlamak. Kaybedecek, boşa harcayacak zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

Guli, Türkiye etabını İstanbul'da tamamladıktan sonra Avrupa maratonlarını, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Stockholm, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, İtalya, İspanya ve İngiltere'de koşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü Avustralya

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