Avusturya 2 - 1 Almanya maç özeti

Avusturya'nın Klagenfurt kentinde oynanan maçın ilk yarısını Almanya, 11. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Martin Hinteregger ile eşitliği sağlayan Avusturya, 69. dakikada Alessandro Schöpf'ün golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Almanya Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan 56, Mesut Özil ise 76 dakika şans buldu.
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