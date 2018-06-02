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Avusturya 2 - 1 Almanya maç özeti

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 02.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Almanya, özel maçta Avusturya'ya 2-1 yenildi.

Avusturya 2 - 1 Almanya maç özeti

Avusturya'nın Klagenfurt kentinde oynanan maçın ilk yarısını Almanya, 11. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Martin Hinteregger ile eşitliği sağlayan Avusturya, 69. dakikada Alessandro Schöpf'ün golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Almanya Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan 56, Mesut Özil ise 76 dakika şans buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya - Almanya 2018 dünya kupası

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