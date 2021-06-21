SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Avusturya, Ukrayna'yı yendi ve turladı!

Avusturya, Ukrayna'yı yendi ve turladı!

21.06.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 C Grubu 3. maçında Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Avusturya, Ukrayna'yı yendi ve turladı!

EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadele, Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Baumgartner kaydetti.

Bu sonucun ardından Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Ukrayna, en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.

RAKİP İTALYA

Avusturya'nın son 16 turundaki rakibi A Grubu'ndan lider çıkan İtalya oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Hollanda, 3'te 3 ile rahatça turladı!Hollanda, 3'te 3 ile rahatça turladı!
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Milli Futbol Takımı Ukrayna Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Milli yıldız Şenol Güneş'e isyan etti!

Milli yıldız Şenol Güneş'e isyan etti!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milli Takım'da şok eden kavga!

Hakan Çalhanoğlu transferi kendisi açıkladı

Hakan Çalhanoğlu transferi kendisi açıkladı

Miroslav Stoch sürprizi!

Miroslav Stoch sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

G.Saray'a bedavaya transfer!

G.Saray'a bedavaya transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.