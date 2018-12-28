Avusturyalı ailenin muhteşem seyahati! Her şey çocukları için...

Avusturyalı aile, gezilerine Avrupa üzerinden bir motosiklet turuyla başladı. İşte fotoğraflarla o seyahat...

Çocuklarına dünyayı tanıtmak için ülke ülke geziyorlar

ÖNCE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I GÖRMEK İSTEDİLER Dış dünyaya duydukları büyük aşkla, artık evlerinin içinde mutlu olamadıklarını belirten aile, gezmek ve görmek için, ilk olarak Türkiye ve Yunanistan'ı tercih etti.

'BATININ KOŞUŞTURMASINDAN BIKTIK!'' Batı dünyasının koşuşturmasından bıktıklarını belirten baba Leander Nardin, oğluyla daha fazla vakit geçirmek isteğini, ona gezegenin güzelliğini, çeşitliliğini ve kırılganlığını göstermek için tarifsiz bir heves duyduğunu anlattı.

KAMYONLA SEYAHAT ZORDU Kamyonlarıyla ilgili epey sıkıntı yaşasalar da, tanıştıkları insanlar, edindikleri izlenim ve manzaralar onlara bütün sıkıntılarını unutturdu.

İKİ YILDIR YOLDALAR Avusturyalı gezgin aile, yaklaşık iki senedir yolda ve 24 ülke gezdiler... Şimdilerde Avustralya yolundalar.

ÇÖLDE MAHSUR KALDIKLARI OLDU Çölde, kum fırtınası çıktığı zamanlar, sıcaklıkların +50 derece santigrat dereceye kadar ulaştığı yerlerde sıkışıp kalmak, karşılaştıkları büyük zorluklardan sadece biriydi.

"DÜNYAYI GEZMEK BİR TATİL DEĞİLDİR" Dünyayı gezerken, çocuklarına sorumluluk almayı öğrettiklerini belirten aile; dünyayı gezmek isteyenlere, tatil beklentisinden kurtulmaları gerektiği, çünkü yolculukta büyük zorlukların onları beklediği gerçeğini de anlattı.

İşte Avusturyalı ailenin seyahati... Afganistan ve Tacikistan'ın gibi ülkelerin dağlarını ziyaret eden aile, belirledikleri yerlerde çadır kurup sabahlıyorlar.

İşte Avusturyalı ailenin seyahati... Dünyanın en yüksek ikinci dağ geçidi, 4657m ile Pamir Yolu üzerinde

İşte Avusturyalı ailenin seyahati... Kırgızistan'da at bindiler

İşte Avusturyalı ailenin seyahati... Yüksek dağ geçitlerinde yazın bile kar kütlelerine rastladılar

İşte Avusturyalı ailenin seyahati... Sibirya'nın -30 derecelik soğuğunu tattılar

İşte Avusturyalı ailenin seyahati... Kendilerine, dünyanın sonuna gelinceye kadar gezeceklerine söz verdiler

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...