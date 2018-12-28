TREND

Avusturyalı ailenin muhteşem seyahati! Her şey çocukları için...

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 28.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Tüm eşyalarını satarak, askeri bir kamyon satın alan ve o kamyonu eve dönüştüren Avusturya'lı ailenin hikayesi, yüzlerde tebessüm yaratıyor.

Avusturyalı aile, gezilerine Avrupa üzerinden bir motosiklet turuyla başladı. İşte fotoğraflarla o seyahat...

Çocuklarına dünyayı tanıtmak için ülke ülke geziyorlar

ÖNCE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I GÖRMEK İSTEDİLER

ÖNCE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I GÖRMEK İSTEDİLER
Dış dünyaya duydukları büyük aşkla, artık evlerinin içinde mutlu olamadıklarını belirten aile, gezmek ve görmek için, ilk olarak Türkiye ve Yunanistan'ı tercih etti.

'BATININ KOŞUŞTURMASINDAN BIKTIK!''

'BATININ KOŞUŞTURMASINDAN BIKTIK!''
Batı dünyasının koşuşturmasından bıktıklarını belirten baba Leander Nardin, oğluyla daha fazla vakit geçirmek isteğini, ona gezegenin güzelliğini, çeşitliliğini ve kırılganlığını göstermek için tarifsiz bir heves duyduğunu anlattı.

KAMYONLA SEYAHAT ZORDU

KAMYONLA SEYAHAT ZORDU
Kamyonlarıyla ilgili epey sıkıntı yaşasalar da, tanıştıkları insanlar, edindikleri izlenim ve manzaralar onlara bütün sıkıntılarını unutturdu.

İKİ YILDIR YOLDALAR

İKİ YILDIR YOLDALAR
Avusturyalı gezgin aile, yaklaşık iki senedir yolda ve 24 ülke gezdiler... Şimdilerde Avustralya yolundalar.

ÇÖLDE MAHSUR KALDIKLARI OLDU

ÇÖLDE MAHSUR KALDIKLARI OLDU
Çölde, kum fırtınası çıktığı zamanlar, sıcaklıkların +50 derece santigrat dereceye kadar ulaştığı yerlerde sıkışıp kalmak, karşılaştıkları büyük zorluklardan sadece biriydi.

"DÜNYAYI GEZMEK BİR TATİL DEĞİLDİR"

"DÜNYAYI GEZMEK BİR TATİL DEĞİLDİR"
Dünyayı gezerken, çocuklarına sorumluluk almayı öğrettiklerini belirten aile; dünyayı gezmek isteyenlere, tatil beklentisinden kurtulmaları gerektiği, çünkü yolculukta büyük zorlukların onları beklediği gerçeğini de anlattı.

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...
Afganistan ve Tacikistan'ın gibi ülkelerin dağlarını ziyaret eden aile, belirledikleri yerlerde çadır kurup sabahlıyorlar.

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...
Dünyanın en yüksek ikinci dağ geçidi, 4657m ile Pamir Yolu üzerinde

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...
Kırgızistan'da at bindiler

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...
Yüksek dağ geçitlerinde yazın bile kar kütlelerine rastladılar

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...
Sibirya'nın -30 derecelik soğuğunu tattılar

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...
Kendilerine, dünyanın sonuna gelinceye kadar gezeceklerine söz verdiler

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...

İşte Avusturyalı ailenin seyahati...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Seyahat

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı!

Kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı

Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı

Kendisini takip eden adamın penisini kesti!

Kendisini takip eden adamın penisini kesti!

Cesur reklam filmi: Daha uzun sevişmek istiyorsanız...

Cesur reklam filmi: Daha uzun sevişmek istiyorsanız...

Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!

Halk otobüsünün içinde bir anda soyunup, striptiz yaptı!

Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

İzole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.