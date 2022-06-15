Axess'e ilk kez başvuranlar, popüler e-ticaret sitelerinde 500 TL'ye varan indirim kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın 2001 yılından bu yana müşterilerine yıl boyu kazançlı kampanyalar sunan kredi kartı Axess, internetin kredi kartı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'a kadar Axess veya Wings’e ilk kez başvuranlar Hepsiburada, Amazon.com.tr, Boyner.com.tr, istegelsin, GittiGidiyor, Morhipo.com ve Teknosa.com'dan 25 Temmuz'a kadar yapacakları harcamalarda yüzde 20, işlem başına en fazla 100 TL, toplam 500 TL'ye varan indirim kazanıyor.

Bir yıl boyunca kart ücreti de ödemiyor. Cebe inen Axess veya Wings’e başvuranlar, fiziksel kartlarının ulaşmasını beklemeden, Juzdan üzerinden görüntüledikleri kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanabiliyor.

Axessliler Juzdan’dan katılacakları Babalar Günü kampanyası ile 19 Haziran’a kadar giyim ve elektronik sektörlerinde ilk 500 TL ve üzeri alışverişlerinden sonraki her 500 TL ve üzeri alışverişlerinde 30 TL, toplamda 90 TL chip-para kazanıyor.

Wings kart sahipleri ise kampanyaya Juzdan’dan katılım sağladıktan sonra, aynı sektörlerde ilk 750 TL ve üzeri alışverişlerinden sonraki her 750 TL ve üzeri alışverişlerinde 7 bin, toplamda 21 bin mil puan kazanıyorlar.

Juzdan’da yer alan yüzlerce kampanya ile Axess ve Wings sahipleri yüzde 20’ye varan indirim avantajlarından ve taksit kampanyalarından yararlanıp, 1.800 TL’den fazla chip-para ve 50 binden fazla mil puan kazanabiliyorlar.

Bu kartlara sahip olmak isteyenler Juzdan, axess.com.tr, wingscard.com.tr, Akbank Mobil, Akbank şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank.com, İnternet Şube veya ATM kanalları aracılığıyla kredi kartı başvurularını yapabiliyor.

