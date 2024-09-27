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Ayağından vurulmuştu! Fenerbahçe, eski futbolcusu Serhat Akın için bir açıklama yayınladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 07:33
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Serhat Akın'ın saldırıya uğramasının ardından Sarı-Lacivertliler resmi hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte detaylar...

Ayağından vurulmuştu! Fenerbahçe, eski futbolcusu Serhat Akın için bir açıklama yayınladı

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Serhat Akın, canlı yayın çıkışında silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı.

Akın, hadiseyi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" başlıklı paylaşımla duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

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Fenerbahçe ise resmî iletişim kanallarından yaptığı paylaşımla ve şu ifadelerle eski oyuncusuna geçmiş olsun dileklerinde bulundu:

"Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz."

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