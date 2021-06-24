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  4. Ayak fetişisti Quentin Tarantino'ya ayağını imzalatan kadın sosyal medyada olay oldu

Ayak fetişisti Quentin Tarantino'ya ayağını imzalatan kadın sosyal medyada olay oldu

24.06.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur bir TikTok fenomeni, ayak fetişi olduğu düşünülen dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino’yla tanışarak ayağını imzalatmak istedi. Quentin Tarantino, hayranının bu isteğini kırmadı.

Filmlerinde çektiği ayak temalı sahnelerde ayak fetişi olduğu düşünülen Quentin Tarantino'ya kadın TikToker hayranı, ayağını imzalatmak istedi. TikToker ayrıca yönetmenden ayağına 10 üzerinden puan vermesini rica etti. Quentin Tarantino, hayranının isteğini kırmayarak ayağını imzalasa da kadının ayağına 10 üzerinden puan vermeyi reddetti. Dezertflake isimli TikTok kullanıcısının o anları paylaştığı video, sosyal medyada inanılmaz bir hızla yayıldı. TikTok kullanıcısının, “Tarantino ile karşılaşılaşınca aklıma ilk gelen şey bu oldu” başlığıyla yayınladığı video sadece TikTok’ta 3 milyonu aşkın izlenme oranı yakaladı.

QUENTİN TARANTİNO’NUN İLK OLAYI DEĞİL

Quentin Tarantino imzalı Kill Bill filmlerinin başrol oyuncusu Uma Thurman, 2010 yılında özel bir etkinlikte yönetmenle bir araya gelmişti. O etkinlikte Quentin Tarantino, Uma Thurman’ın ayakkabısından şampanya içmişti.

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İkili hakkında sık sık birlikte oldukları haberi çıksa da her zaman çok yakın arkadaş olduklarını hiçbir zaman sevgili olmadıklarını defalarca dile getirdiler. Yönetmen geçtiğimiz yıllarda Daniella Pick ile hayatını birleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uma Thurman
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