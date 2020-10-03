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Ayakkabı hırsızı iki kadın güvenlik kameralarına yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 03.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki kadın hırsız girdikleri binadan ayakkabıları çalması güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.Ayakkabıları çalınan apartman sakini şikayetiyle kadın hırsıları bulmak için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, iki kadın hırsız Çapahasan Mahallesi 389 sokak’taki bir apartmanı gözlerine kestirdi.

Ayakkabı hırsızı iki kadın güvenlik kameralarına yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki kadın hırsız girdikleri binadan ayakkabıları çalması güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.Ayakkabıları çalınan apartman sakini şikayetiyle kadın hırsıları bulmak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, iki kadın hırsız Çapahasan Mahallesi 389 sokak’taki bir apartmanı gözlerine kestirdi. Yüzleri maskeli, başlarında eşarp olan iki kadın, önce çevre kontrolü yaptı. Kendilerini izleyen kimsenin bulunmadığından emin olan kadın hırsızlar, apartmana girdi. Ellerinde getirdikleri pazar çantasına çaldıkları ayakkabıyı koyan hırsızlar, olaydan sonra kayıplara karıştı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören apartman sakinleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde neye uğradığını şaşırdı. Ayakkabılarının çalındığını gören vatandaş durumu polise haber verdi. Polis ekipleri kadın hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ayakkabı hırsızı iki kadın güvenlik kameralarına yakalandı

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Kusadasi
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