Ayaklarıyla uçak kullanıyor! İşte dünyada ilk olmayı başaran o kadın...

Federal Havacılık İdaresi tarafından verilen sertifika üzerine tek motorlu Ercoupe'yi uçurmak için pilot koltuğuna oturdu. Jessica'nın tek yeteneği de bul değil! İşte Jessica'nın

36 yaşındaki Jessica Cox, doğuştan kolları olmamasına rağmen Ekim 2008'de Federal Havacılık İdaresi tarafından tek motorlu hafif bir uçak olan Ercoupe uçurma sertifikası aldı.

Phoenix'ten 36 yaşındaki Jessica Cox, anne rahmindeyken üst uzuvlarını gelişmemesine neden olan nadir bir durumla dünyaya geldi.

Bu durum Jessica'yı, piyano çalmak, araba kullanmak, sertifikalı dalgıç olmaktan ve tekvandoda üçüncü derece bir siyah kuşak kazanmaktan vazgeçirmedi.

Jessica bu engeli ile ilgili şunu söyledi: Annem normal bir hamilelik geçirmiş, doğum anında doktor beni getirdiğinde "bebeğinizin kolları yok.." demesiyle annem ve babam şoke olmuş. Nadir görülen bir gelişmeme probleminden dolayı bu haldeyim.

Dünyada kaç kişinin bu hastalığa sahip olduğu bilinmemektedir, çünkü bu şekilde gelişim problemi yaşayan bebekler doğduktan kısa bir süre sonra ölüm riski taşır.

Jessica, hep aktif bir çocuktu, dans dersleri aldı ve İzcilere katıldı. Protez kullanmayı sevmiyor ve ayaklarını kullanmayı tercih ediyor.