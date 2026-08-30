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Ayakta kalabilen son 4'ten 1'i: 1300 yılından beri o ilimizi süslüyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi'nin, turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan restorasyon çalışmaları başlamak için gün sayarken, tarihi kule ise üzerine yazılan yazılar sebebiyle adeta karalama duvarına döndü.

Ayakta kalabilen son 4'ten 1'i: 1300 yılından beri o ilimizi süslüyor

1300'lü yılların sonlarında saray kulesi olarak Menderes Ovası'na hakim bir konuma inşa edilen ve Aydın'da ayakta kalmış 4 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Donduran Kulesi, restorasyon çalışmaları için gün sayıyor.

Ayakta kalabilen son 4 ten 1 i: 1300 yılından beri o ilimizi süslüyor 1

Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'nin güneyinde bulunan tarihi kulenin, turizme kazandırılması için hazırlıklar devam ederken yaklaşık maliyet tespitinin yapılmasının ardından restorasyon çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Ayakta kalabilen son 4 ten 1 i: 1300 yılından beri o ilimizi süslüyor 2

MAKARALI ASANSÖRÜ BİLE VARDI

Bir yandan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları için gün sayan tarihi kule bir yandan da duyarsız vatandaşların hedefi haline geldi. Kuleyi ziyaret eden bazı vatandaşlar, duyarsız kişilerce kulenin adeta karalama duvarı gibi kullanılmasına tepki gösterdi.

Ayakta kalabilen son 4 ten 1 i: 1300 yılından beri o ilimizi süslüyor 3

Bir saray kulesi olarak dönemin zengin kişisi tarafından 3 katlı olarak yapılan tarihi kuleye, makaralı asansörle çıkılırken, zamana direnen tarihi kulenin duvarlarındaki manzarayı görenleri üzüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Ovacık Çamlıca Kulesi
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