Korku filmi gibi: Cinayet adası! 3 günde 4 ceset bulundu

Güney Kore’nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Jeju Adası, peş peşe gelen ölüm haberleriyle gündemde. Üç gün içinde dört farklı kayıp kişinin cansız bedenine ulaşılması, adada güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Yetkililer, ölümler arasında şu aşamada herhangi bir bağlantı bulunduğuna veya olayların cinayet olduğuna dair açıklama yapmadı.

KAYIP KİŞİLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

22 Ağustos’ta kayıp olduğu bildirilen 60’lı yaşlarındaki bir kişinin cansız bedeni Jeju’nun kuzeydoğusunda bulundu.

23 Ağustos’ta ise 70’li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğin cesedi adanın doğu kıyılarında denizde bulundu. Bu kişinin bir gün önce kayıp olarak bildirildiği belirtildi.

24 Ağustos’ta iki farklı kayıp vakasında daha cansız bedenlere ulaşıldı. Bunlardan biri, mayıs ayında kaybolan 37 yaşındaki Jang Mi-ran’dı. Genç kadının cansız bedeni evinin yakınındaki bir palmiye çiftliğinde bulundu.

Diğer kayıp kişinin ise Jeju’nun Aewol bölgesinde bir vadi yakınında ölü bulunduğu bildirildi.

KAYIP DOSYALARINDA POLİS SKANDALI

Olayların ardından polis hakkında ortaya atılan iddialar da gündeme damga vurdu.

Jang Mi-ran’ın ailesinin, kayıp başvurusunun ardından dosyanın görevli polis memuru tarafından erken kapatıldığını öğrendiği belirtildi. Memurun, Jang’ın güvende olduğunu doğrulamadan dosyayı kapattığı ve ailesine kendisiyle telefon görüşmesi yaptığını söylediği iddia edildi.

Aynı memurun daha önce başka bir kayıp kişinin dosyasını da usulsüz şekilde kapattığı öne sürüldü.

Bunun üzerine polis memurunun son 17 ay içerisinde işlem yaptığı 298 kayıp dosyası incelemeye alındı. Memur hakkında görevi kötüye kullanma ve resmi elektronik kayıtları tahrif etme iddiaları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

TURİSTLERİN GÖZÜ JEJU ADASI’NDA

Peş peşe gelen ölüm haberleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı turistlerin seyahat planlarını yeniden değerlendirdiği, konaklama işletmelerinin ise ziyaretçilerden güvenlik konusunda daha fazla soru aldığı belirtildi.

Özellikle yalnız seyahat eden turistlerin güvenliği tartışma konusu olurken yetkililer, sosyal medyada yayılan ve Jeju Adası’nın tamamını güvensiz gösteren paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Jeju yönetimi, olayların ardından kayıp kişilere yönelik müdahale sistemini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Polis, oteller ve araç kiralama şirketleri arasında özellikle yalnız seyahat eden ve kendisinden haber alınamayan kişiler için yeni bildirim sistemlerinin oluşturulması planlanıyor.

Kamuya ait güvenlik kameralarının görüntü saklama süresinin de 30 günden en az 60 güne çıkarılması gündemde. Polis devriyelerinin geçici olarak artırılması da planlanan önlemler arasında.

GÜNEY KORE'DE KAYIP DOSYALARI MERCEK ALTINDA

Jeju’daki gelişmelerin ardından tartışmalar ülke geneline yayıldı. Geçmişte kapatılan çok sayıda kayıp kişi dosyasının yeniden incelenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Reuters’ın aktardığına göre Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, polis teşkilatında hesap verebilirliğin artırılması çağrısında bulundu. Polis teşkilatı da olaylarla ilgili özür dileyerek soruşturmanın genişletileceğini açıkladı.

Jeju Adası’nda bulunan dört cesedin ölüm nedenleri ve olaylar arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığına ilişkin soruşturma ise sürüyor.