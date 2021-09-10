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Ayancık’ta sel mağduru esnaf geçici inşa edilen iş yerlerinde hizmet vermeye başladı

10.09.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnaf Gülat Cankur: - "Devlet burada kısa sürede çok işler başardı. Her kurumuyla yanımızda oldular. Yeni iş yerlerimizi geçici de olsa yaparak bize teslim ettiler"

SİNOP (AA) – GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 56 iş yerinin hasar gördüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı esnaf, kendileri için yeni inşa edilen iş yerlerinde hizmet vermeye başladı.

İlçede selin ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor. Sinop Valiliği koordinesindeki çalışmalar kapsamında sel felaketinde iş yerleri yıkılan veya zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnafının yüzü yeni inşa edilen iş yerleriyle güldü.

Geçici olarak yapılan iş yerlerine taşınan esnaf, burada müşterilere hizmet vermeye başladı.

Esnaf Gülat Cankur, AA muhabirine, selin ardından ilk günlerinin zor geçtiğini söyledi.

İş yerleri yıkıldığı için çok üzüntü duyduklarını anlatan Cankur, “Sel sonrası ilk 3-5 gün bizim için zor geçti. Ama sonrasında devlet her kurumuyla buraya geldi. Eksikleri gidermeye başladı.” dedi.

Yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Cankur şöyle konuştu:

"Devlet burada kısa sürede çok işler başardı. Her kurumuyla yanımızda oldular. Yeni iş yerlerimizi geçici de olsa yaparak bize teslim ettiler. Bunun yanında zararlarımızı da karşıladılar. Herkes bir şekilde parasını aldı. Bugünümüze çok şükür, iş yerlerimizi açarak siftahımızı yaptık. Allah devlete zeval vermesin."

Esnaf Cihan Örnek ise zor sürece rağmen devletin kendilerine çok çabuk el uzattığını dile getirdi.

Yeni iş yerlerinden memnun olduklarını vurgulayan Örnek, "Açıkçası bu kadar çabuk yeni iş yerleri yapılacağını tahmin etmiyorduk. Ama devletimizden Allah razı olsun, buraları yaparak bize teslim ettiler. Şu an itibarıyla yerimiz belli ve hizmete başladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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