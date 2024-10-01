MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayazın Sonu Güneş'in Ayaz'ı Birand Tunca 2 ayda 12 kilo verdi! "O kadar da fazlam yoktu"

Ayazın Sonu Güneş'in Ayaz'ı Birand Tunca 2 ayda 12 kilo verdi! "O kadar da fazlam yoktu"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayazın Sonu Güneş dizisinde Ayaz karakterini canlandıran Birand Tunca 2 ayda 12 kilo verdi. Değişimiyle dikkat çeken Tunca muhabirlere "Çok da fazlam yoktu abartmayın" dedi.

Ayazın Sonu Güneş'in Ayaz'ı Birand Tunca 2 ayda 12 kilo verdi! "O kadar da fazlam yoktu"

Diriliş: Ertuğrul'da rol alarak çıkış yapan daha sonra Erkenci Kuş, Kadın gibi dizilerde de rol alan Birand Tunca bir davette görüntülendi.

Ayazın Sonu Güneş dizisinde Ayaz karakterini canlandıran Birand Tunca verdiği kilolarla muhabirlerin dikkatini çekti. 2 ayda 12 kilo verdiğini söyleyen Tunca "Çok da fazlam yoktu abartmayın" dedi.

"Spor yapamıyorum ama çok zayıfladım" diyen Birand Tunca zayıflamaya dair ne yaptığını açıklamadı.

ee

Aşk hayatına da vakti olmadığını söyleyen Birand Tunca "Türkiye'de daha çok marjinal hayatlar gündem oluyor. Ben böyle bir hayattan kaçıyorum açıkçası. Gündem yaratma gibi herhangi bir ekstra çabam yok. Tabii ki de magazinsel bazı şeyler yaşıyorum hayatımda ama daha özel ve içsel yaşamayı tercih ediyorum" demişti.

ytuyı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Erkenci Kuş dizisi
En Çok Okunan Haberler
Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

İsrail Lübnan’ın ardından Suriye ve Irak'a da saldırdı

İsrail Lübnan’ın ardından Suriye ve Irak'a da saldırdı

Bir hakemi tehdit etmek ne demek ya?

Bir hakemi tehdit etmek ne demek ya?

Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi! Kadir Ezildi'den paylaşım geldi

Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi! Kadir Ezildi'den paylaşım geldi

Cristiano Ronaldo tarihe geçip futbolu bırakacak!

Cristiano Ronaldo tarihe geçip futbolu bırakacak!

''Futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum"

''Futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.