Ayazın Sonu Güneş'in Ayaz'ı Birand Tunca 2 ayda 12 kilo verdi! "O kadar da fazlam yoktu"

Diriliş: Ertuğrul'da rol alarak çıkış yapan daha sonra Erkenci Kuş, Kadın gibi dizilerde de rol alan Birand Tunca bir davette görüntülendi.

Ayazın Sonu Güneş dizisinde Ayaz karakterini canlandıran Birand Tunca verdiği kilolarla muhabirlerin dikkatini çekti. 2 ayda 12 kilo verdiğini söyleyen Tunca "Çok da fazlam yoktu abartmayın" dedi.

"Spor yapamıyorum ama çok zayıfladım" diyen Birand Tunca zayıflamaya dair ne yaptığını açıklamadı.

Aşk hayatına da vakti olmadığını söyleyen Birand Tunca "Türkiye'de daha çok marjinal hayatlar gündem oluyor. Ben böyle bir hayattan kaçıyorum açıkçası. Gündem yaratma gibi herhangi bir ekstra çabam yok. Tabii ki de magazinsel bazı şeyler yaşıyorum hayatımda ama daha özel ve içsel yaşamayı tercih ediyorum" demişti.