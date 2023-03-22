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Aybüke Pusat süper minili pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...

22.03.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aybüke Pusat, Sıfırıncı Gün dizisi ile ekranlara dönmüştü ancak dizi erken final kararıyla geçtiğimiz ay sona erdi. Süper mini eteğiyle art arda pozlar paylaşan Aybüke Pusat, koltukta sere serpe uzandı.

Aybüke Pusat süper minili pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Aybüke Pusat, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Pusat, süper minili pozlarıyla akılları baştan aldı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, koltukta uzanıp pozlar verdi. Bu pozlarını Instagram hesabında paylaşan Pusat'a kısa sürede beğeni ve yorumlar yağdı.

AYBÜKE PUSAT POZ 1

Aybüke Pusat'ın bu pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

AYBÜKE PUSAT POZ 2

Ünlü güzelin takipçilerinden, "Sen çok güzelsin.", "Bu ne güzellik.", "Seni çok seviyoruz." şeklinde yorumlar geldi.

AYBÜKE PUSAT POZ 3

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır.

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