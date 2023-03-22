Aybüke Pusat süper minili pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Aybüke Pusat, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Pusat, süper minili pozlarıyla akılları baştan aldı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, koltukta uzanıp pozlar verdi. Bu pozlarını Instagram hesabında paylaşan Pusat'a kısa sürede beğeni ve yorumlar yağdı.

Aybüke Pusat'ın bu pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Ünlü güzelin takipçilerinden, "Sen çok güzelsin.", "Bu ne güzellik.", "Seni çok seviyoruz." şeklinde yorumlar geldi.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır.



